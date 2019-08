Zwei Jahre nach der Veröffentlichung seines Solo-Debüts „As You Were“ gibt es bald neue Songs vom stolzen Sänger aus Manchester. Liam bekam sogar familiäre Unterstützung bei seinem aktuellen Material.

Endlich gibt es Neuigkeiten zum genauen Erscheinungsdatum von Liam Gallaghers neuem Album „Why Me? Why Not“. Auf Instagram kündigte der ehemalige Oasis-Sänger heute (13. Juni) an, dass seine zweite Solo-LP am 20. September überall erhältlich sein soll. Letzte Woche hatte der berüchtigte Frontmann schon einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album geliefert: Mit der Single „Shockwave“ zeigte sich Gallagher mit Vintage-Rock-Sounds von seiner gewohnt britischen Seite. Den Namen des Albums hatte der 47-Jährige bereits letzten Monat nonchalant auf Twitter bekannt gegeben. Nachdem er die Phrase „Why Me? Why Not“ unkommentiert teilte und ein Follower nachfragte, ob dies etwa der Titel des neuen…