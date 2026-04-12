Offset nach Casino-Schießerei aus Krankenhaus entlassen und auf „Recovery“ fokussiert: „Life’s a Gamble“

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Wenige Tage nachdem Offset vor einem Casino in Florida angeschossen wurde, ist der Migos-Rapper aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder auf den Beinen – das bestätigte ein Sprecher gegenüber ROLLING STONE.

Der 34-Jährige, bürgerlich Kiari Cephus, meldete sich am Freitag erstmals persönlich zu Wort und dankte seinen Fans für die guten Wünsche und die Unterstützung. „I’m good…. but I’m planning to be better“, schrieb Offset in einem handgeschriebenen Brief, den er auf Instagram veröffentlichte.

„I’m focused on my family, my recovery, and getting back to the music“, fügte er hinzu. „Realizing that life is made up of quiet wins and loud losses… Life’s a gamble and I’m still playing to win.“

Schießerei vor dem Casino

Offset hatte bei der Schießerei vor dem Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida, am Montag nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Die örtliche Polizei hat bislang niemanden offiziell im Zusammenhang mit der Tat angeklagt.

Rapper Lil Tjay, bürgerlich Tione Jayden Merritt, wurde jedoch am Dienstag im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. Der 24-Jährige war am Tatort in Gewahrsam genommen und wegen störenden Verhaltens angeklagt worden. Merritt wurde noch am selben Tag freigelassen, wie das Broward County Sheriff’s Office mitteilte.

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Seine Anwältin Dawn M. Florio bezeichnete Online-Spekulationen über eine weitergehende Beteiligung Merritts an der Schießerei als „falsch“ und „haltlose Gerüchte“. „Lil Tjay wurde in keiner Weise im Zusammenhang mit einer Schießerei angeklagt“, erklärte sie in einem Statement. „Jede anderslautende Berichterstattung ist falsch“, so Florio weiter. „Wir bitten alle, auf seriöse Nachrichtenquellen zurückzugreifen und die Richtigkeit von Berichten zu überprüfen.“

Vorgeschichte zwischen den Rappern

Das Seminole Police Department erklärte, die Ermittlungen dauerten an.

Zwischen Offset und Merritt gibt es eine Vorgeschichte. Im Januar 2025 warf Merritt Offset eine außer Kontrolle geratene Spielsucht vor und behauptete, der Migos-Rapper sei „broke“ und schulde ihm 10.000 Dollar, nachdem er ihm Geld geliehen hatte. „Ich erzähl euch eine wahre Geschichte: Ich hab den N**** im Casino gesehen. Er war am Ende, er hat gepanikt“, sagte Merritt in einem Instagram Live. „Er hat irgendwelche Leute um Cash Apps angebettelt.“

Offset, dessen Migos-Kollege Takeoff 2022 bei einer Schießerei ums Leben kam, hat sein Versprechen, sich wieder auf die Musik zu konzentrieren, bereits in die Tat umgesetzt und am Freitag einen Ausschnitt eines neuen Tracks auf Instagram geteilt.

„Wir sind den Ärzten, den Pflegekräften und dem gesamten Krankenhauspersonal, das sich so gut um ihn gekümmert hat, unglaublich dankbar“, erklärte ein Sprecher von Offset.