Oscars: Anhaltende Missachtung Schwarzer Frauen

Jetzt geht das schon – verdammt nochmal – wieder los.

Die Nominierungen für die 95. jährlichen Academy Awards wurden viel zu früh, am 24. Januar, bekannt gegeben. Neben den wohlverdienten Nominierungen für „Everything Everywhere All at Once“ und für Angela Bassett in „Black Panther: Wakanda Forever“ und einigen Überraschungsnominierungen für Indie-Filme wie „Women Talking“ und für Andrea Riseborough in „To Leslie“ war es ärgerlich zu sehen, dass das historische Epos „The Woman King“ von Regisseurin Gina Prince-Bythewood komplett ausgeschlossen wurde.

„The Woman King“ war mehr als nur Oscar-Bait. Die Geschichte spielt im Afrika des 19. Jahrhunderts und erzählt die wahre Begebenheit einer Elitegruppe weiblicher Soldaten aus dem afrikanischen Königreich Dahomey. Mit Viola Davis in der Hauptrolle als feurige, kontrollsüchtige Generalin Nanisca balanciert der Film zwischen Geschichten über Verrat, Land, Familiengründung und Liebe, ohne dabei etwas zu vernachlässigen, und schafft es dennoch, Platz für eine herausragende Nebenrolle von Lashana Lynch zu lassen.

Ein Film mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail

In einem Interview mit ROLLING STONE im September verriet Prince-Bythewood, dass sie eine so starke emotionale Bindung zu einer Geschichte verspürte, dass sie bei der Präsentation des Projekts in Tränen ausbrach. Doch hinter den Emotionen stand ein Regisseur, der die Arbeit machte. Prince-Bythewood setzte Berater aus Benin ein, bemühte sich, die Version der Kolonisatoren über die Ereignisse zu vermeiden, sprach mit Nachfahren der echten Krieger und forderte ihre Schauspielerinnen sogar auf, so viele Stunts wie möglich vor der Kamera zu machen und Muskelmasse aufzubauen. Die Kostüme passen nicht nur in die damalige Zeit, sondern tragen auch dazu bei, die Figuren sowohl als Individuen als auch als kämpferische Einheit darzustellen.

„Gina hat uns leidenschaftlich geliebt – und bei jeder Liebe, die du von jemandem bekommst, sieht diese Person dich und vertraut dir“, sagte Davis dem ROLLING STONE. „Und diese Liebe und dieses Vertrauen geben dir die Sicherheit, mutig und offen zu sein. Sie hat das Set mit Respekt und Ehre geleitet. Für sie ging es nicht nur darum, einen Film zu inszenieren. Es ging darum, das Wohlbefinden jedes Schauspielers am Set zu schützen.“

Und diese Liebe und dieses Vertrauen sind im Endprodukt des Films noch deutlicher zu erkennen. Davis, die schon jetzt ein einzigartiges Talent ist, brilliert in „The Woman King“. Sie ist eine wilde Anführerin und die Kamera nutzt ihre Starpower, um sie als bösartigen Champion darzustellen. Davis ist gewaltig, gottgleich, aber auch talentiert genug, um die Emotionen hinter dieser rohen Kraft in jede einzelne Zeile einfließen zu lassen. Selbst inmitten der blutigen und energiegeladenen Schlachtfelder sticht Davis hervor. Prince-Bythewood inszeniert ihre Bewegungen, ihre Kämpfe und ihre Reden so gekonnt, dass man sich leicht Seminare darüber vorstellen kann.

„Regie führen ist wirklich schwer“, sagte Prince-Bythewood dem ROLLING STONE. „Man braucht Durchhaltevermögen. Es ist ein Kampf. Man muss einen gewissen Schwung haben. Ich gehe am Set so, wie ich auf das Spielfeld gehe. Es ist das Gleiche. Du bist der Aufbauspieler, du führst das alles an. Du musst der General sein.“

Fehlende Nominierung ist ein Statement

„The Woman King“ ist die perfekte Darstellung dessen, was passiert, wenn eine talentierte Regisseurin und eine außergewöhnlicher Schauspielerin die Mittel und die Unterstützung erhalten, um sich voll und ganz einem Projekt zu widmen, an das sie glauben. Deshalb ist es so enttäuschend zu sehen, dass die Oscars einen so exzellenten Film einfach ignorieren und einen weiteren „Nur-männliche-Nominierte“-Moment für die „Beste Regie“ schaffen. Noch frustrierender ist es, dass in den Kategorien „Bester Hauptdarsteller“ und „Beste Hauptdarstellerin“ keine Schwarzen Kandidat*innen nominiert sind, einschließlich Danielle Deadwylers Auslassung für ihre herzzerreißende Rolle als Mamie Till in „Till“.

Aber ist es nicht das, was wir mittlerweile erwarten sollten?

In der fast einhundertjährigen Geschichte der Academy Awards ist Halle Berry die einzige schwarze Frau, die jemals die goldene Statue als „beste Schauspielerin“ gewonnen hat. Und in der Kategorie „Beste Regie“ wurde noch nie eine Schwarze Frau nominiert. Die fehlenden Nominierungen für „The Woman King“ sind kein Versagen des Films – sie sind der Beweis dafür, dass die Fortschritte, für die sich die Academy auf die Schulter klopft, bestenfalls oberflächlich sind. Die Geschichte der Oscars und der anhaltende Mangel an Anerkennung in den wichtigsten Kategorien beweist, dass wir Schwarze Filmemacher*innen, Schwarze Filme und Schwarze Geschichten im Stich lassen. Und offen gesagt, ich habe das satt.

Aus dem Amerikanischen übersetzt, erstmals veröffentlicht auf rollingstone.com