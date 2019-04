Der Musiker verstarb nur einen Tag vor seinem 67. Geburtstag an den Folgen einer schweren Lungenentzündung.

Bernie Tormé ist tot. Der in Irland geborene Gitarrist wurde erst vor wenigen Tagen ins Krankenhaus eingeliefert, musste gegen eine doppelte Lungenentzündung kämpfen und später sogar an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Nun veröffentlichte Mik Gaffney, der früher mit Tormé Schlagzeug gespielt hatte, eine Nachricht auf Facebook und überbrachte so den Fans die traurige Nachricht. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2669478036455507&set=a.515533695183296&type=3 Tormé starb demnach am Sonntag, nur einen Tag vor seinem 67. Geburtstag. Bekanntheit erlangte der Musiker 1979 als Gitarrist der Band Gillan, der Hardrockformation des ehemaligen Deep Purple-Sängers Ian Gillan. In Großbritannien gelangten gleich mehrere Alben von Gillan in die Charts. 1981 hatte Tormé aber keine…