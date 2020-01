Ozzy zurück auf der Bühne: Nachdem der Black-Sabbath-Frontmann mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, kehrt der nun endlich zurück ins Rampenlicht.

Ozzy Osbourne wird an diesem Wochenende bei den „American Music Awards“ sein Live-Comeback nach langer, erzwungener Pause feiern. Zusammen mit Travis Scott und Post Malone wird der Black Sabbath-Frontmann „Take What You Want“ spielen und endlich wieder auf der Bühne zu sehen sein. „Take What You Want“ zum Reinhören: https://www.youtube.com/watch?v=LYa_ReqRlcs Ozzy musste zuvor seine Termine einer Welttournee wegen seiner schweren Verletzungen absagen. Er litt nach eigenen Angaben an „unglaublichen Qualen“ und musste sich schließlich einer komplizierten Operation unterziehen. Nachdem Ozzys Ehefrau und Managerin Sharon Osbourne ankündigte, die Hard-Rock-Legende habe sein Album bereits im Kasten und seit sich Ozzy mit neuer…