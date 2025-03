Paul McCartney fordert Rock and Roll Hall of Fame auf, Joe Cocker aufzunehmen: „Dort, wo er hingehört“

Paul McCartney möchte Joe Cocker in der Rock and Roll Hall of Fame sehen. Am Montag teilte der Publizist Bob Merlis einen Scan eines Briefes von McCartney vom 25. Februar mit. Darin drängt er, den englischen Musiker in die Organisation aufzunehmen.

„Joe war ein großartiger Mann. Und ein guter Sänger, dessen einzigartiger Stil für einige fantastische Auftritte sorgte“, schrieb McCartney in dem Brief. „Er sang eines unserer Lieder, With a Little Help from My Friends. Eine von Denny Cordell produzierte Version, die sehr fantasievoll war.“

„Joe Cocker würde dankbar sein“

McCartney beendete seine Notiz mit den Worten: „Und auch wenn er sich vielleicht nie dafür eingesetzt hat, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, weiß ich, dass er sich sehr freuen und dankbar dafür sein würde, sich dort wiederzufinden. Wo er es verdient, in solch illustrer Gesellschaft zu sein.“

Cocker, der Hits wie „Up Where We Belong“ mit Jennifer Warnes, „You Are So Beautiful“ und das Beatles-Cover „With a Little Help From My Friends“ geschrieben hat, starb 2014 im Alter von 70 Jahren. In seiner Mitteilung an die Presse am Montag schrieb Merlis, dass McCartney von den Bemühungen, Cocker aufzunehmen, „Wind bekommen“ habe. „Erst heute Morgen ist der untenstehende Brief aufgetaucht. Und es ist offensichtlich, dass er damit einverstanden ist, dass wir ihn teilen. Wir bitten Sie, dasselbe zu tun“, schrieb Merlis.

Dies ist nicht das erste Mal, dass McCartney – zweimal als Beatle 1988 und als Solokünstler 1999 aufgenommen – seine Favoriten für die Hall of Fame äußert. Letztes Jahr sprach er sich für Foreigner aus. Die Band wurde im Oktober zusammen mit Cher und Dionne Warwick in die Hall of Fame aufgenommen.