Paul McCartney: Hier stellt er sich zu einer Beatles-Coverband auf die Bühne – zu Muse-Musikern

75. Arrow Through Me (auf „Back To The Egg“, 1978). Disco und R&B verschmelzen zu einem ziemlich betörenden Track. Minimalistisch instrumentiert, groovy, mit präzisen Bläsern. Dummerweise findet sich der Song auf dem letzten Wings-Album, „Back To The Egg“, das keinen besonders guten Ruf hat, weil sich hier gleich zwei furchtbar aufgeblasene Tracks des so genannten Rockestra finden - einer Supergroup aus damals schon alten Helden wie David Gilmour, Pete Townshend, John Bonham, Ronnie Lane, John Paul Jones, Hank Marvin u.v.a., die irgendwo im Niemandsland zwischen Rock-Opa und Rock-Oper musiziert, als hätte es nicht kurz zuvor Punk gegeben. Wer bereit ist, das durchzustehen, wird mit ein paar erstaunlich schlanken Rocksongs, barocken Balladen und Perlen wie „Arrow Through Me“ belohnt.