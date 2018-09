Paul McCartney: Yoko Ono war nicht Schuld am Zerfall der Beatles

Laut Polizeibericht verstarb Dolores O'Riordan durch Ertrinken, stark alkoholisiert in der Badewanne ihres Hotelzimmers.

Die Todesursache steht fest: Dolores O' Riordan starb durch Ertrinken in einer Badewanne. Blutergebnisse dokumentieren einen hohen Alkoholpegel, „viermal so hoch wie im Straßenverkehr erlaubt“: 330 Milligramm per 100 Milliliter Blut. Laut Polizeibericht hätte man leere Alkoholflaschen im Hotelzimmer der Cranberries-Sängerin gefunden. Die Blutwerte wiesen auch Medikamente nach, aber „therapeutische“, also ärztlich verschriebene, in ihrem Fall Lorazepam. O'Riordan hatte Alkoholprobleme, auf Episoden der Abstinenz folgten Exzesse, sie litt außerdem an einer bipolaren Störung. Ihre Leiche wurde am 15. Januar 2018 in Zimmer 2005 des Londoner Hilton Hotel Park Lane von einer Reinigungskraft aufgefunden. Dem Bericht zufolge lag sie mit dem Kopf…