Paul Simon: „Graceland – The Remixes“ im Juni

Paul Simons „Graceland“, 1986 erstveröffentlicht, gilt als Dokument der „Weltmusik“: Der Sänger brachte damit auch afrikanische Musik, vor allem die traditionellen Gesänge der Zulu (Isicathamiya) und den modernen südafrikanischen Musikstil Mbaqanga, den westlichen Hörern näher.

Nun nähern sich Künstler aus dem Elektronik-Bereich den Liedern der heute 77-jährigen Songwriter-Legende. „Graceland – The Remixes“ erscheint am 01. Juni und versammelt Neuinterpretationen von Groove Armada, Richy Ahmed, Paul Oakenfold, MK & KC Lights, Joris Voorn, Joyce Muniz, Sharam, Rich Pinder & Djoko, Gui Boratto, Thievery Corporation und Photek.

Weiterlesen Paul Simon & Sting live in Berlin: Und „So Lonely“ kriegt ein Tuba-Solo Vollbart und Luft-Hackbrett-Einlage: Am 16 März spielten Paul Simon und Sting gemeinsam in der ausverkauften O2 World in Berlin – und präsentierten sich als altersweises Duo mit jeder Menge Hits.

Andy von Groove Armada: „In `You Can Call Me Al´ gibt es ein Bläser-Riff, das wir 1998 im Fais Do-Do’s Ballroom in L.A antesteten und seitdem immer wieder in unsere Sets einbauten. Mit diesem Riff konnten wir einen elektrisierenden Moment der Einigkeit am Dancefloor erzeugen. Der Remix komponierte sich also von selbst und der Bläser-Einsatz, der immer unser persönliches Ass im Ärmel war, ist hiermit zum Allgemeingut geworden.“

„Graceland – The Remixes“

Herkunftsland Künstler Track

Holland Joris Voorn Homeless

DE, Brasilien Joyce Muniz Gumboots

Iran Sharam I Know What I Know

UK Paul Oakenfold Crazy Love, Vol. II

UK Richy Ahmed The Boy In The Bubble

UK Groove Armada You Can Call Me Al

UK,Kamerun Rich Pinder&Djoko Under African Skies

US, Irland MK with KC Lights Graceland

Brasilien Gui Boratto That Was Your Mother

US Thievery Corporation Diamonds On The Soles Of Her Shoes

UK Photek All Around The World Or The Myth Of Fingerprints

Holland Joris Voorn Homeless (Kitchen Table Mix)

https://www.youtube.com/watch?v=Jsb2EbrCUqw Video can’t be loaded: Paul Simon – Graceland (MK & KC Lights Remix) (Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=Jsb2EbrCUqw)