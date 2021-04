Paul Stanleys Vater feiert 101. Geburtstag

Paul Stanley hat allen Grund zu feiern: Der 69-Jährige teilte auf Twitter ein Foto von sich mit seinem Vater – der am 7. April seinen 101. Geburtstag feierte. Stanley schrieb dazu: „Mein Papa ist heute 101 Jahre alt! Herzlichen Glückwunsch! Ich liebe Dich mehr als jemals zuvor und hoffe, dass Du für weitere 101 Jahre hier bist.“ Stanley Bert Eisen, wie Paul Stanley eigentlich heißt, gratulierte damit seinem Vater William Eisen.

My Dad Is 101 Today!! Happy Birthday! I love you more than ever and I hope you are here for another 101 years. pic.twitter.com/QIw7dMqhvs

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) April 7, 2021