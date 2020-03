Pearl Jam: Das neue Album „Gigaton“ wird in Dolby Atmos im Kino zu hören sein

Pearl Jam haben anscheinend das Artwork ihres kommenden Albums veröffentlicht – und „Gigaton“ soll am 27. März erscheinen.

>>>> Album bestätigt, Infos hier. UPDATE (11. Januar 2020): Laut der italienischen Website Pearl Jam Online wird das neue Werk „Gigaton“ heißen und am 27. März erscheinen. Die Band hat jedenfalls auf ihrer Website eine Augmented-Reality-Schnitzeljagd gestartet, die auf verschiedene Koordinaten in der ganzen Welt verweist (u.a. nach Berlin-Kreuzberg), wo auf Schautafeln das angebliche Cover plus des „Gigaton“-Worts zu sehen sind. Furch die „Gigaton“-App betrachtet sehe man außerdem eine Animation, die eine Eisschmelze darstellt (Der Verlust an Eisschmelze der Polarkappen wird in Gigatonnen berechnet). https://twitter.com/PearlJam/status/1215717551457689600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1215717551457689600&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.stereogum.com%2F2069647%2Fpearl-jam-tease-gigaton-in-augmented-reality%2Fnews%2F Das hier gezeigte Bild soll angeblich das Cover des 11. Studioalbums darstellen. Fotograf ist Paul…