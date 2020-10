Pearl Jam: Neuer Song „Get It Back“ im Stream

Pearl Jam haben einen neuen Song ins Netz gestellt. Das Stück „Get It Back“ steuerte die Band um Sänger Eddie Vedder zu der am 2. Oktober erschienenen Platte „Good Music To Avert The Collapse Of American Democracy“ bei, auf der auch Acts wie die Yeah Yeah Yeahs, Feist, The War On Drugs und David Byrne bisher unveröffentlichte Lieder teilten.

Alle Tracks der Compilation waren zunächst exklusiv via Bandcamp zu hören. Mit den Einnahmen durch die LP sollen nämlich speziell der überparteilichen Organisation „Voting Rights Lab“ zugute kommen, die sich vor allem um politische Aufklärung in den Vereinigten Staaten einsetzt.

Pearl Jam haben sich nun dafür entschieden, „Get It Back“ auch auf allen anderen, bekannten Streamingdiensten zum Streamen und mit einem Visual-Video auf YouTube zum Anschauen bereit zu stellen.

Pearl Jam – Get It Back auf YouTube ansehen

Es ist die erste neue Musik von Eddie Vedder und seiner Band seit dem Release von „Gigaton“ am 27. März 2020.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf Musikexpress.de +++

Auf der nächsten Seite: Darum ist Pearl Jams „No Code“ eines der meistunterschätzten Alben aller Zeiten