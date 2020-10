Pearl Jam veröffentlichen endlich „MTV Unplugged“ auf CD

Der Sänger von Pearl Jam verriet auch, welche Musiker ihm bei der Verarbeitung seines Traumas halfen.

Eddie Vedder, Frontmann der Band Pearl Jam, war zu Gast in der US-amerikanischen Talkshow „Mind Wide Open“, die sich im Kern mit dem Thema der psychischen Gesundheit beschäftigt. Moderiert wird die Serie von Lily Silver, der Tochter des 2017 verstorbenen Grunge-Musikers Chris Cornell. In dem Gespräch sprach Vedder offen über den Umgang mit Trauer, die ihn jahrelang nach der Tragödie auf dem Roskilde-Festival im Jahr 2000 begleitete. Damals starben neun Fans im Gedränge während einer Pearl-Jam-Show. Eddie Vedder kennt Lily Silver schon von Geburt an. In dem Gespräch erinnert er sich, was ihre Geburt und die Tragödie von damals verbindet:…