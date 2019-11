Pearl Jam: Welt-Tournee 2020 anscheinend bestätigt

Gemeinsam mit The Storkes brachte der Pearl-Jam-Sänger „Juicebox“ auf die Bühne - und widmete „Hard to Imagine“ allen Menschen, die für schärfere Waffengesetze eintreten.

Das von Eddie Vedder kuratierte „Dana Point“-Musikfestival startete am Freitag (27. September) mit einer Headliner-Auftritt von The Strokes. Und Eddie Vedder selbst kam mitten während der Performance dazu auf die Bühne, um ein Cover von Pearl Jams „Hard to Imagine“ und „Juicebox“ zu spielen. The Strokes mit Eddie Vedder auf dem „Dana Point“ https://www.youtube.com/watch?v=4vMyUmh_Ylk Vedder erklärte gleich beim Betreten der Bühne: „Julian (Casablancas) fragte, ob ich mich den Jungs hier anschließen würde. Einer der Gründe, warum ich es akzeptiert habe, ist, dass es mir die Möglichkeit schenkt, all den großen Künstlern hier heute zu danken, besonders The Strokes.“ Er fuhr…