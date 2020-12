Es war ausgerechnet Petula Clarks Klassiker „Downtown“ (1964), der ertönte, als das mit Sprengstoff gefüllt Fahrzeug in Nashville den Countdown bis zur Explosion abzählte. Dies bestätigten Polizisten nun, über das Unglück auf der Second Avenue am ersten Weihnachtsfeiertag.

Petula Clark: „Von all den tausenden von Songs – warum gerade dieser?“

Die Britische Sängerin teilte ihre Bestürzung und Enttäuschung in einem Facebook Post und fragt sich warum der mutmaßliche Bombenleger ausgerechnet ihren Pop-Hit wählte. „Mir wurde erzählt, dass die Musik im Hintergrund dieser seltsamen Durchsage mein Song ‚Downtown!‘ war“, sagte Clark in ihrem Statement. „Von all den tausenden von Songs – warum gerade dieser?“ Sie selbst liebe Nashville und sei von der Tat schockiert.

Bevor der Attentäter den Wohnwagen im Herzen Nashvilles in die Luft jagte, hörte man aus dem Fahrzeug eine Evakuierungswarnung. Überwachungsvideos zeigen nun, dass nicht nur die Warnung allein den Anschlag ankündigte. So wurde die Durchsage musikalisch von Clarks Popnummer begleitet. Ein Polizei-Offizier berichtete während einer Pressekonferenz von den einprägsamen Zeilen, die er während der Evakuierung hörte: „Was mir in Erinnerung blieb, war ‚Downtown where the lights shined bright’“.

Der Songtext ist Interpretationssache

Die Sängerin sagte dazu, dass zwar viele Zuhörer Freude und Trost in ihrer Hymne gefunden haben, aber dass „man etwas anderes in diese Worte hineinlesen kann – je nach Gemütszustand.“ Dies gilt insbesondere für den folgenden Part des Songs: „Wenn du allein bist und das Leben dich einsam macht, kannst du immer nach Downtown gehen.“

Clark beendete ihr Statement mit hoffnungsvollen Worten und äußerte ihr Mitgefühl für die Bewohner des Musikmekkas: „Ich würde gerne meine Arme um Nashville legen – euch alle umarmen – und euch Liebe, ein glückliches und gesundes neues Jahr wünschen – und, wie wir in Großbritannien manchmal sagen, haltet die Ohren steif.“

Drei Menschen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und mindestens 41 Geschäfte durch die Explosion beschädigt.

Petula Clark war populärste britische Musikerin in den USA in den 60ern

Clark ist ihrer amerikanischen Fans eng verbunden. So zog sie das amerikanische Publikum erstmals in den 1960er Jahren in ihren Bann. Als die erfolgreichste weibliche Künstlerin, die während der britischen Musikinvasion auftauchte, eroberte sie mit der von Tony Hatch komponierten Nummer 1964 schließlich die Billboard Hot 100.