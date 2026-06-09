Phoebe Bridgers in Deutschland: mit Handyverbot und neuer Musik

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Nach drei Jahren Stille ist sie wieder da – Phoebe Bridgers geht wieder auf Tour, aber nach eigenen Regeln. Konventionell hat noch nie so richtig ins Vokabular der Sängerin im Skelett-Kostüm gepasst. In den letzten Wochen war sie geheimnisvoll durch Amerika unterwegs: Sie spielte unangekündigte, intime Konzerte an eher unbekannten Orten wie Roswell, Toledo, Mobile und Fargo – und schließlich ihr letztes Konzert der Akustik-Reihe im Madison Square Garden in New York. Die einzigen Hinweise auf die geheimen Sets waren ausgedruckte DIN-A4-Blätter, über deren QR-Code man versuchen konnte, Tickets für nur einen Dollar zu ergattern.

Die „Lost Tour“ auch in Deutschland

Wer nicht zufällig gerade in Amerika war oder das begrenzte Ticketkontingent verpasst hat, bekommt nun trotzdem die Chance, Phoebe Bridgers live zu erleben: Sie hat eine Full-Band-Tour durch Nordamerika und Europa ankündigt, die den Namen „The Lost Tour“ trägt. Das lässt auch auf neue Musik der Kalifornierin hoffen.

Alles deutet darauf hin. Zu ihren versteckten Shows brachte sie laut Fan-Berichten neben bewährten auch neue Songs mit. Zudem hatte ihre Mutter zum Jahreswechsel Hinweise auf ein neues Album gegeben: In ihrer Instagram-Story kommentierte sie die 2026-Vorhersage eines Fans, der sich neue Musik erhoffte, mit einem Bild von Phoebe Bridgers vor einem Studiomikrofon.

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Dass man also auch bei der Europa-Tour neue Musik erwarten darf, ist wohl nicht zu hoch gegriffen. Für „The Lost Tour“ kommt Phoebe Bridgers für zwei Konzerte nach Deutschland: Sie spielt in Düsseldorf und Berlin. Begleitet wird sie von Isaac Wood, der als Support-Act ihre Konzerte eröffnen wird.

08.12.2026 Düsseldorf – Mitsubishi Electric HALLE

09.12.2026 Berlin – Velodrom

Eine etwas andere Tour

Nach ihrer unkonventionellen Akustik-Tour wird Bridgers auch bei „The Lost Tour“ besondere Regeln umsetzen: Aufnahmegeräte jeglicher Art werden verboten sein – sie werden in Taschen verschlossen, um die Aufmerksamkeit der Fans ganz auf die Musik zu richten. Wer trotzdem sein Handy zückt, egal ob zum Filmen oder Chatten, muss das Konzert verlassen. Also keine Konzertvideos in der Instastory, kein ständiges Brummen – Phoebe Bridgers bietet ein Konzerterlebnis ganz ohne Ablenkung.

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Eine weitere Besonderheit: Mit jedem verkauften Ticket spendet Bridgers einen Euro beziehungsweise ein Pfund an lokale Organisationen. Damit unterstützt sie Menschen, welche Erfahrungen mit sexualisierten Übergriffen und Gewalt gemacht haben.

Vorverkauf und Presale-Infos

Der Vorverkauf der Tour beginnt am 10. Juni um 10 Uhr über den „Phoebe Bridgers Pass Presale“ via Fan3. Um an einen Presale-Code zu kommen, müsst ihr euch lediglich über einen Link registrieren. Diese Presale-Codes gelten ausschließlich für Tickets der UK- und EU-Termine und werden vor Start des Presales gemeinsam mit weiteren Infos an die angegebene E-Mail-Adresse versendet. Der offizielle Vorverkauf beginnt anschließend am 12. Juni, ebenfalls um 10 Uhr.