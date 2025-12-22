Pop Around the Clock 2025 auf 3sat: Diese Konzerte sind Pflicht

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

„Pop Around the Clock“ ist ein Musikformat auf 3sat, das Konzertfilme und Live-Aufzeichnungen aus Pop, Rock, R’n’B, Hip-Hop, Elektro und Metal bündelt. Die Sendereihe zeigt Produktionen aus verschiedenen Jahrzehnten und ist zeitunabhängig abrufbar – und ist zu Silvester ein absolutes Highlight, nicht nur für Menschen, die zum Jahreswechsel gern zu Hause bleiben. Man kann die Glotze auch anmachen und nebenbei feiern. ROLLING STONE listet die Höhepunkte der Konzerte.

Konzertfilm: Whitney Houston in Südafrika

90 Min. | 31.12.2025, 20.15 Uhr

1994 trat Whitney Houston in Südafrika auf und begleitete musikalisch das Ende der Apartheid. Der Konzertfilm dokumentiert die Veranstaltung und enthält zentrale Titel aus ihrem Repertoire.

Usher live: Paris wird zur Bühne

84 Min. | 31.12.2025, 23 Uhr

Im September 2024 spielte Usher mehrere Konzerte im La Seine Musicale in Paris. Der Konzertfilm entstand parallel zur Fashion Week unter der Regie von Anthony Mandler.

Rihanna rockt die O2 Arena in London

76 Min. | 31.12.2025, 21.45 Uhr

Rihanna absolvierte 2011 im Rahmen der „Loud“-Tour zehn Konzerte in der O2 Arena London. Die Aufzeichnung zeigt eine Auswahl der Shows mit Songs aus dieser Phase.

Bruce Springsteen live in Dublin

75 Min. | 31.12.2025, 16 Uhr

2006 trat Bruce Springsteen mit der Seeger Sessions Band in Dublin auf. Die Konzerte verbinden Elemente aus Folk, Gospel und Blues.

Elton John und Brandi Carlile live in London

47 Min. | 31.12.2025, 17.15 Uhr

Elton John und Brandi Carlile spielten 2025 ein gemeinsames Konzert im Palladium Theatre London. Neben bekannten Songs wurden Titel aus dem Album „Who Believes in Angels“ präsentiert.

R’n’B trifft Klassik: Raye live

62 Min. | 31.12.2025, 18 Uhr

Raye verbindet in diesem Konzert R’n’B mit orchestralen Arrangements. Grundlage ist das Projekt „My 21st Century Symphony“.

Westernhagen: Legendäre Live-Show 1989

74 Min. | 31.12.2025, 14.45 Uhr

Marius Müller-Westernhagen live aus der Alsterdorfer Sporthalle 1989. Die Aufzeichnung zeigt einen Tourstopp mit Titeln wie „Freiheit“.

David Gilmour live in Rom im Kino

106 Min. | 31.12.2025, 13 Uhr

David Gilmour spielte im Circus Maximus in Rom. Der Konzertfilm enthält Songs aus dem Album „Luck and Strange“ sowie frühere Werke.

Pink Floyd – „Pulse“: Kultkonzert 1994

104 Min. | 31.12.2025, 11.15 Uhr

Die Aufzeichnung zeigt Pink Floyds Konzert 1994 in London. Das Album „The Dark Side of the Moon“ wird vollständig live gespielt.

Imagine Dragons live im Hollywood Bowl

74 Min. | 31.12.2025, 10 Uhr

Imagine Dragons treten gemeinsam mit dem LA Film Orchestra im Hollywood Bowl auf. Die Setlist umfasst bekannte Titel der Band.

Hip-Hop trifft Klassik: Cypress Hill live

59 Min. | 31.12.2025, 09 Uhr

Cypress Hill präsentieren das Album „Black Sunday“ mit orchestraler Begleitung des London Symphony Orchestra in der Royal Albert Hall.

Weitere Highlights in der Mediathek:

Charity-Gala mit Weltstars in Paris

74 Min. | 24.08.2025

Aufzeichnung der Gala „Pièces Jaunes 2025“ mit internationalen Künstlern wie Katy Perry, J-Hope, Rosé und Lang Lang.

Deichkind live: Ekstase in der Wuhlheide

119 Min. | 23.08.2025

Deichkind live 2025 in der Berliner Wuhlheide. Die Aufzeichnung zeigt das komplette Konzert mit Bühnen- und Performanceelementen.

Electric Callboy live in Europa 2023

75 Min. | 23.08.2025

Konzertfilm zur Europa-Tour 2023 von Electric Callboy. Gezeigt werden Songs aus dem Album „Tekkno“.

Isle of Wight Festival 2025

61 Min. | 23.08.2025

Zusammenschnitt des Isle of Wight Festivals 2025 mit Auftritten internationaler Künstler in Newport, England.

Blur rockt Wembley – Britpop pur

76 Min. | 23.08.2025

Blur spielten 2023 zwei Konzerte im Wembley Stadium. Die Aufzeichnung dokumentiert die Live-Shows vor großem Publikum.

Louis Tomlinson live in Mexiko

45 Min. | 23.08.2025

Tourabschluss von Louis Tomlinson 2024 in Mexico City. Der Konzertfilm wurde von Regisseur Sam Wrench umgesetzt.