Pop Around the Clock 2025 auf 3sat: Diese Konzerte sind Pflicht
Konzerte und Musikfilme aus Pop, Rock, R’n’B und Hip-Hop: Pop Around the Clock bündelt Live-Shows und Dokus auf 3sat
„Pop Around the Clock“ ist ein Musikformat auf 3sat, das Konzertfilme und Live-Aufzeichnungen aus Pop, Rock, R’n’B, Hip-Hop, Elektro und Metal bündelt. Die Sendereihe zeigt Produktionen aus verschiedenen Jahrzehnten und ist zeitunabhängig abrufbar – und ist zu Silvester ein absolutes Highlight, nicht nur für Menschen, die zum Jahreswechsel gern zu Hause bleiben. Man kann die Glotze auch anmachen und nebenbei feiern. ROLLING STONE listet die Höhepunkte der Konzerte.
Konzertfilm: Whitney Houston in Südafrika
90 Min. | 31.12.2025, 20.15 Uhr
1994 trat Whitney Houston in Südafrika auf und begleitete musikalisch das Ende der Apartheid. Der Konzertfilm dokumentiert die Veranstaltung und enthält zentrale Titel aus ihrem Repertoire.
Usher live: Paris wird zur Bühne
84 Min. | 31.12.2025, 23 Uhr
Im September 2024 spielte Usher mehrere Konzerte im La Seine Musicale in Paris. Der Konzertfilm entstand parallel zur Fashion Week unter der Regie von Anthony Mandler.
Rihanna rockt die O2 Arena in London
76 Min. | 31.12.2025, 21.45 Uhr
Rihanna absolvierte 2011 im Rahmen der „Loud“-Tour zehn Konzerte in der O2 Arena London. Die Aufzeichnung zeigt eine Auswahl der Shows mit Songs aus dieser Phase.
Bruce Springsteen live in Dublin
75 Min. | 31.12.2025, 16 Uhr
2006 trat Bruce Springsteen mit der Seeger Sessions Band in Dublin auf. Die Konzerte verbinden Elemente aus Folk, Gospel und Blues.
Elton John und Brandi Carlile live in London
47 Min. | 31.12.2025, 17.15 Uhr
Elton John und Brandi Carlile spielten 2025 ein gemeinsames Konzert im Palladium Theatre London. Neben bekannten Songs wurden Titel aus dem Album „Who Believes in Angels“ präsentiert.
R’n’B trifft Klassik: Raye live
62 Min. | 31.12.2025, 18 Uhr
Raye verbindet in diesem Konzert R’n’B mit orchestralen Arrangements. Grundlage ist das Projekt „My 21st Century Symphony“.
Westernhagen: Legendäre Live-Show 1989
74 Min. | 31.12.2025, 14.45 Uhr
Marius Müller-Westernhagen live aus der Alsterdorfer Sporthalle 1989. Die Aufzeichnung zeigt einen Tourstopp mit Titeln wie „Freiheit“.
David Gilmour live in Rom im Kino
106 Min. | 31.12.2025, 13 Uhr
David Gilmour spielte im Circus Maximus in Rom. Der Konzertfilm enthält Songs aus dem Album „Luck and Strange“ sowie frühere Werke.
Pink Floyd – „Pulse“: Kultkonzert 1994
104 Min. | 31.12.2025, 11.15 Uhr
Die Aufzeichnung zeigt Pink Floyds Konzert 1994 in London. Das Album „The Dark Side of the Moon“ wird vollständig live gespielt.
Imagine Dragons live im Hollywood Bowl
74 Min. | 31.12.2025, 10 Uhr
Imagine Dragons treten gemeinsam mit dem LA Film Orchestra im Hollywood Bowl auf. Die Setlist umfasst bekannte Titel der Band.
Hip-Hop trifft Klassik: Cypress Hill live
59 Min. | 31.12.2025, 09 Uhr
Cypress Hill präsentieren das Album „Black Sunday“ mit orchestraler Begleitung des London Symphony Orchestra in der Royal Albert Hall.
Weitere Highlights in der Mediathek:
Charity-Gala mit Weltstars in Paris
74 Min. | 24.08.2025
Aufzeichnung der Gala „Pièces Jaunes 2025“ mit internationalen Künstlern wie Katy Perry, J-Hope, Rosé und Lang Lang.
Deichkind live: Ekstase in der Wuhlheide
119 Min. | 23.08.2025
Deichkind live 2025 in der Berliner Wuhlheide. Die Aufzeichnung zeigt das komplette Konzert mit Bühnen- und Performanceelementen.
Electric Callboy live in Europa 2023
75 Min. | 23.08.2025
Konzertfilm zur Europa-Tour 2023 von Electric Callboy. Gezeigt werden Songs aus dem Album „Tekkno“.
Isle of Wight Festival 2025
61 Min. | 23.08.2025
Zusammenschnitt des Isle of Wight Festivals 2025 mit Auftritten internationaler Künstler in Newport, England.
Blur rockt Wembley – Britpop pur
76 Min. | 23.08.2025
Blur spielten 2023 zwei Konzerte im Wembley Stadium. Die Aufzeichnung dokumentiert die Live-Shows vor großem Publikum.
Louis Tomlinson live in Mexiko
45 Min. | 23.08.2025
Tourabschluss von Louis Tomlinson 2024 in Mexico City. Der Konzertfilm wurde von Regisseur Sam Wrench umgesetzt.