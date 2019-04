Prachtband von David Bailey: Chronist der Swinging Sixties

Mick Jagger muss sich einer Operation am Herzen unterziehen

Mick Jagger soll sich diese Woche angeblich einer Operation unterziehen müssen – er benötige eine neue Herzklappe. Das meldet der „Drudge Report“. In New York soll sich der Rolling-Stones-Sänger dem Eingriff unterziehen. Es werde erwartet, meldet der „Report“, dass sich der 75-Jährige „vollständig“ von der OP erhole. Mick Jagger hatte die US-Tour der Band am Wochenende absagen bzw. verschieben müssen. Seine Kollegen Keith Richards und Ronnie Wood sprachen ihm gute Genesung aus – es gibt sogar Fotos, die Jagger wieder feixend am Strand zeigen. Demnach herrscht im Stones-Camp keine Alarmstimmung. Für Erleichterung sorgt die Tatsache, dass eine neue Herzklappe heutzutage keine…