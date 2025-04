Priscilla Presley gewinnt ersten Rechtsstreit um Missbrauch

Ein Richter im Bezirk Los Angeles hat sich auf die Seite von Priscilla Presley gestellt. Er hat entschieden, dass Kalifornien der beste Gerichtsstand ist, um ihre Klage wegen Missbrauchs durch ältere Personen gegen die Gruppe ehemaliger Geschäftspartner zu verhandeln, die sie um mehr als 1 Million Dollar betrogen haben soll. Das bedeutet, dass der Fall in einigen Wochen mit der nächsten Anhörung fortgesetzt werden kann.

In einem neuen Urteil vom Donnerstag wies Richter Mark H. Epstein das Argument der Florida-Memorabilia-Händlerin Brigitte Kruse, Kruses Ehemann und des Investors Kevin Fialko zurück, dass Presleys Vorwürfe des Missbrauchs älterer Menschen gegen sie ausgesetzt werden sollten. In einer separaten Klage wegen Vertragsbruchs gehen sie in Florida gegen Priscilla Presley vor. Die Beklagten hatten argumentiert, dass es „außerordentlich unpraktisch“ wäre, Presleys Klage an der Westküste zu bekämpfen. Und gleichzeitig ihre zuvor in Florida eingereichten Klagen gegen Presley weiterzuverfolgen.

Zuvor hatte Epstein die Behauptungen der Beklagten zurückgewiesen. Kalifornien sei für sie nicht zuständig, sagte er. Er betrachte den jüngsten juristischen Vorstoß als „einen weiteren in einer scheinbar endlosen Reihe von Anträgen, diesen Fall aus Kalifornien nach Florida zu verlegen“. Und wies das Argument zurück, dass Florida der beste Gerichtsstand sei, um private und öffentliche Ressourcen zu schonen. Er wies auch die Behauptung zurück, Presley habe Verträge unterzeichnet, in denen er sich bereit erklärt habe, Streitigkeiten in Florida zu verhandeln.

„Aber das ist das Herzstück des Falls in Kalifornien“

„Im Grunde handelt es sich hier nicht um einen vertragsbasierten Fall, sondern um einen Betrugsfall“, schrieb Epstein in seiner Entscheidung, die Rolling Stone vorliegt. „Die Klägerin verklagt diese Beklagten wegen Betrugs und Missbrauchs älterer Menschen. Wobei ein Aspekt darin bestand, sie angeblich dazu zu bringen, diese Vereinbarungen überhaupt erst zu unterzeichnen.“

Richter Epstein sagte, dass Kruse, ihr Ehemann und Fialko zwar in Florida und Tennessee wohnen. Priscilla Presley und ihre angeblichen Zeugen jedoch in Kalifornien leben. Er wies auch darauf hin, dass der Missbrauch angeblich in Kalifornien stattgefunden habe. Was dem Staat „ein starkes öffentliches Interesse an dem Fall“ verleihe. Er warf den Beklagten vor, diese Punkte in ihrem gemeinsamen Antrag nicht angemessen zu behandeln.

„Die Beklagten scheinen die Vorwürfe des Missbrauchs älterer Menschen, die nicht Teil der Klage in Florida sind, fast zu ignorieren. Aber das ist das Herzstück des Falls in Kalifornien“, schrieb er. „Die Klägerin [Presley] behauptet, dass die Zeugen des Missbrauchs älterer Menschen, die Auswirkungen auf die Klägerin und die Situation der Klägerin vor und nach den mutmaßlichen Handlungen hier und nicht in Florida sind. Ebenso behauptet die Klägerin, dass viele der Dokumente, die sich auf den Missbrauchsvorwurf beziehen, ebenfalls hier sind. Das Gericht neigt dazu, dem zuzustimmen.“

Die Anwälte von Kruse, ihrem Ehemann, und Fialko reagierten am Freitag nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. In früheren Erklärungen vor Gericht behaupteten die Angeklagten, Presley habe bereitwillig Vereinbarungen mit ihnen getroffen, um ein Grundstück in Florida zu pachten. Und die Kontrollmehrheit an ihren Publizitätsrechten abzutreten.

In ihrer 45-seitigen Anzeige wegen Missbrauchs älterer Menschen, die im vergangenen Juli eingereicht wurde, behauptete Presley, Kruse habe sich nach einem Treffen im Jahr 2021 „schnell in ihr Leben vertieft“. Ihr „oft mehrere SMS pro Tag geschickt. Und ihr gesagt, wie sehr sie sie liebe und bewundere“. In Presleys Klage wird Kruse als „Betrügerin und pathologische Lügnerin“ bezeichnet, die Presley um mehr als 1 Million Dollar betrogen und sie „betrügerisch dazu verleitet“ habe, Verträge zu unterzeichnen, die Kruse und Fialko zwischen 51 und 80 Prozent der Kontrolle über eng verbundene Unternehmen verschafften, die ihren Namen, ihr Bild und ihr Abbild besitzen und verwerten.

„Diese Klage geht auf einen sorgfältig geplanten und abscheulichen Plan der Beklagten in dieser Klage zurück. Sie will eine ältere Frau zu übervorteilen, indem sie ihr Vertrauen gewinnen will. Sie von den wichtigsten Menschen in ihrem Leben isolieren will. Und sie glauben machen will, dass sie sich um sie kümmern würden – persönlich und finanziell. Während ihr eigentliches Ziel darin bestand, ihr jeden letzten Cent abzunehmen, den sie hatte“, heißt es in der von Presleys Anwälten Martin Singer und T. Wayne Harman eingereichten Klage.

Finanzen „im Würgegriff“

Presley sagte, die Angeklagten hätten ihre Finanzen „im Würgegriff“. Und ihr nicht nur die 500.000 Dollar vorenthalten, die sie mit Sofia Coppolas Verfilmung ihrer Biografie Elvis and Me verdient hatte. Sondern auch die 349.900 Dollar, die sie im Zusammenhang mit ihrem „Cilla“-Kosmetikvertrag erhalten hatte. Obwohl Priscilla sagte, dass sie den Vertrag für Coppolas Film mit dem Titel Priscilla mit einer Vorgängerfirma ausgehandelt habe. Bevor Kruse und Fialko „überhaupt in ihre Angelegenheiten involviert waren“, habe das Paar „ihr nie einen Cent gezahlt“.

Priscilla Presley behauptete außerdem, Kruse und Fialko hätten „versucht, eine Einladung zur Premiere von Priscilla bei den Filmfestspielen von Venedig zu erhalten“. Obwohl sie „absolut nichts mit dem Film zu tun hatten“.

In ihrer Klage wegen Vertragsbruchs behauptet Kruse, Priscilla Presley habe sich illegalerweise aus ihren verschiedenen Geschäftsvereinbarungen zurückgezogen, als sich ihre finanzielle Situation nach dem Tod ihrer Tochter Lisa Marie änderte. Wie Rolling Stone bereits berichtete, ficht Presley eine Änderung des Promenade Trust ihrer Tochter aus dem Jahr 2016 an, durch die sie als Co-Treuhänderin entfernt wurde. Sie erzielte dann aber schnell eine großzügige Einigung mit ihrer Enkelin Riley Keough , die ihr eine Pauschalzahlung von 1 Million US-Dollar, ein Jahresgehalt von 100.000 US-Dollar und das Recht auf eine Beerdigung in der Nähe von Elvis in Graceland einräumte.

„Wir werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben“

In einer zuvor an Rolling Stone gesendeten Erklärung bezeichnete ein Sprecher von Kruse Presleys Klage wegen Misshandlung als „Vergeltungsmaßnahme“ für Kruses Vertragsbruch. „Wir sind zuversichtlich, dass die Fakten für sich selbst sprechen. Und dass die Gerechtigkeit siegen wird“, hieß es in der Erklärung. „Es macht uns alle traurig, dass eine Frau, die Hilfe brauchte, unser Leben verändert hat. Und dass sie nun versucht, ihren Prominentenstatus zu nutzen, um das Leben freundlicher, hart arbeitender Menschen zu ruinieren.“

„Wir danken allen unseren Unterstützern, die uns in dieser schwierigen Zeit zur Seite gestanden haben. Wir werden uns weiterhin auf unser Geschäft konzentrieren. Und freuen uns auf unseren Tag vor Gericht. Die Wahrheit wird durch Beweise und nicht durch Gerüchte ans Licht kommen. Wir werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben. Da wir das Gerichtsverfahren respektieren.“