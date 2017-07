Pro-Pain-Sänger Gary Meskil überlebt nur mit Glück brutalen Überfall – 80% Blut verloren

Am 02. Juli wurde Pro-Pain-Sänger Gary Meskil in Brüssel Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Dem Musiker wurden Geld, Ausweis und Kreditkarten gestohlen. Als er sich wehrte, behalfen sich die Täter mit einem Eispickel und schlugen damit auf seinen Kopf ein. Dabei wurde Meskil schwer verletzt. Er erlitt ein Schädeltrauma, Frakturen an Kopf und Kiefer und verlor sehr viel Blut.

Versuchter Mord?

Am Montag (10. Juli) äußerte er sich erstmals zu der Tat:

„Letzten Montag war ich mit unserem Gitarristen Adam in Brüssel unterwegs, bevor er gegen Mitternacht ins Hotel zurückgekehrt ist und ich noch auf ein Bier in eine Bar in der Nähe gegangen bin. Dort saßen einige junge Männer am Tisch neben mir und wir haben uns unterhalten. Sie waren alle wirklich ausgesprochen freundlich. Nach einiger Zeit bin ich an die Bar gegangen, um meine Rechnung zu bezahlen. Als ich mich umdrehte, kamen zwei der Männer, stießen mich an, und ich bemerkte, dass sie meine Geldbörse gestohlen hatten. Ich stellte sie zur Rede. Doch dann fingen sie an, mich zu schlagen. Vier andere kamen auch noch dazu dazu und sie schlugen mir mit einem Eispickel auf den Kopf. Sie haben mich auch noch weiter geschlagen, als ich bereits am Boden lag. Sie haben mir eine Menge Geld gestohlen, es war der Verdienst mehrerer Konzerte. Außerdem habe ich 80 Prozent meines Blutes verloren und die Ärzte haben gesagt, ich hatte unheimliches Glück, dass ich nicht mit dem Leben bezahlen musste. Sie mussten sogar Glas aus meinen Augen entfernen, weil sie mir meine Brille zerstört hatten. Mein Kiefer ist gebrochen und ich werde einige Operationen ertragen müssen. Ich weiß nicht, wann ich wieder in der Lage sein werde, zu singen. Es kann Wochen oder sogar Monate dauern.“

Die Täter wurden schon vor einigen Tagen von der Polizei festgenommen. Bei ihnen konnten mehrere Waffen beschlagnahmt werden.