Queen + Adam Lambert veröffentlichen erstes Live-Album

Eigentlich wollten Queen (also Brian May und Roger Taylor) gemeinsam mit Sänger Adam Lambert in diesem Sommer weiter auf Tour sein. Die Corona-Pandemie hat ihnen allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Auch deshalb haben sie beschlossen, ihr erstes Live-Album gemeinsam mit einem Konzertfilm herauszubringen: „Queen + Adam Lambert: Live Around The World“. Das Bundle erscheint am 02. Oktober auf CD, DVD, Blu-ray und Vinyl. Die Songs wurden bei Konzerten während verschiedener Tourneen in den letzten sechs Jahren aufgenommen. Zuletzt gab es auch schon einiges im Stream zu sehen.

„Wir hatten uns diese Clips vorher nicht wirklich angesehen; wir waren immer zu beschäftigt mit dem Touren“, so Schlagzeuger Roger Taylor in einem Statement. „Wir wussten nicht, wie gut die Band klang. Also dachten wir, na ja, vielleicht gibt es ja ein Live-Album mit Höhepunkten von Konzerten, die wir in den letzten acht Jahren mit Adam Lambert gemacht haben.“

Brian May ergänzte: „Da wir uns alle mit der Herausforderung auseinandersetzen müssen, in einer Welt zu leben, die von einem gewaltigen viralen Feind beherrscht wird, und Live-Shows gene wollen, schien es uns der perfekte Zeitpunkt zu sein, eine Sammlung handverlesener Live-Highlights aus unseren Queen-Shows der letzten sieben Jahre mit unserem Freund Adam Lambert zusammenzustellen.“

Große Hits und einige kleine Schmuckstücke

Das Album enthält natürlich eine Art Best-Of des Queen-Katalogs mit Songs wie „Another One Bites the Dust“, „Under Pressure“, „Don’t Stop Me Now“ und natürlich die Stadion-Hymnen der Band. Aber mit „Tear It Up“ und Mercurys Solo-Nummern „Love Kills“ und „I Was Born To Love You“ (allerdings im „Made In Heaven“-Gewand) enthält es auch einige selten gespielte Stücke.

Die Platte endet mit dem Auftritt der Band am 16. Februar 2020 im ANZ-Stadion in Sydney, Australien, wo Queen im Rahmen des Benefizkonzerts zur Hilfe der Feuerwehrmänner im Kampf gegen die gewaltigen Waldbrände im Land ihr legendäres Live-Aid-Medley nachspielten.

Queen hoffen, 2021 ihre „Rhapsody“-Tour fortsetzen zu können. Wie Brian May allerdings anmerkte, kann er sich eine baldige Fortsetzung nur vorstellen, wenn recht schnell eine wirksame Impfung verfügbar ist.

„Queen + Adam Lambert: Live Around The World“ – Tracklist