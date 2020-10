Wie Freddie Mercury auf seinen Künstlernamen kam

Is this the real life? Is this just fantasy? Am 04. Oktober sendet ProSieben fünf Stunden lang nur: Queen.

Mit Queen durch den Sonntagabend? Ein Themen-Special am 4. Oktober auf ProSieben macht's möglich. Spielfilm, Dokumentation und ein Konzert-Mitschnitt bilden die filmische Trias, die ganz im Zeichen der legendären Band steht. „Bohemian Rhapsody“ als Free-TV-Premiere Kommende Woche wird es am Sonntag auf ProSieben fünf Stunden die geballte Ladung Queen geben. Der Themenabend startet mit der deutschen Free-TV-Premiere des mit zwei Golden Globes und einem Oscar ausgezeichneten Films „Bohemian Rhapsody“. Das biografische Filmdrama erzählt die Geschichte, wie die vier Außenseiter zu einer der legendärsten Rockbands aller Zeiten wurden. Die Handlung lenkt den Fokus auf Freddie Mercury und begleitet ihn von der…