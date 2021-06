Queen: „Greatest Hits“ erhält Neuauflage zum 40. Jubiläum

50 Jahre Queen: Brian May und Roger Taylor verraten in einer neuen Minidoku, warum die Band fast zerbrach.

50 Jahre besteht „Queen“ seit diesem Jahr als Band. Zu diesem Anlass präsentiert die Gruppe eine 50-wöchige YouTube-Serie unter dem Namen „Queen The Greatest“. Jeden Freitag um die Mittagszeit erscheint eine neue Episode. In der aktuellsten Folge der Minidokumentation wird eine riskante Zeit für die Band erforscht: Trotz ihres wachsenden Erfolges in den frühen 1970er Jahren standen Freddie Mercury und Kollegen vor dem finanziellen Ruin und mussten alles dafür tun damit Album vier, „A Night At The Opera“, ein Welterfolg wird. Brian May: „Wir waren nicht nur arm, wir hatten auch Schulden“ Im Video erzählt Queen-Schlagzeuger Roger Taylor, wie kritisch…