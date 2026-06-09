„Cats“-Kostümdesignerin Qween Jean wird erste offen trans Person, die einen Tony Award gewinnt

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Qween Jean, Kostümdesignerin des Broadway-Musicals „Cats: The Jellicle Ball“, hat Geschichte geschrieben: Sie ist die erste offen trans Person, die einen Tony Award gewonnen hat. Jean erhielt die Auszeichnung für das beste Kostümdesign eines Musicals während der Vorshow am Sonntagabend im Radio City Music Hall, moderiert von Laura Benanti und Tituss Burgess.

„Diese Erfahrung war monumental“, sagte Jean in ihrer Dankesrede. „Wir sind hier für das Erbe queerer Menschen, trans Menschen. Wir nehmen uns den Raum, den wir brauchen. Wir müssen das Paradigma verschieben. Ich möchte einfach sagen: Vielen Dank für diese unglaubliche Ehre. Die Welt kämpft gerade gegen so viele Missstände – aber wir wissen als Gesellschaft, dass wir echten, dauerhaften Wandel bewirken können, wenn wir zusammenstehen.“

Jean, die zu den Gründerinnen von Black Trans Liberation gehört, fuhr fort: „Pride ist ein Protest. In diesem Moment sehen wir überall in der Stadt, wie queere Menschen, junge Leute, Eltern festgenommen werden. Sie werden in der Newark Delaney Facility festgehalten – die nicht nur geschlossen werden muss, sondern auch ernsthaft untersucht werden muss. Die Polizei kann nicht die Polizei untersuchen. Es ergibt keinen Sinn, dass Milliarden in eine Institution der Zerstörung fließen, während diese Mittel eingesetzt werden könnten, um Menschen zu helfen, ihnen einen Anwalt zu verschaffen, die menschenrechtliche Fürsorge, die sie verdienen.“

Rede und Dankesworte

Sie schloss mit den Worten: „Als queere Person, als Anführerin, als Mutter werde ich niemals schweigen. Wenn eine Frau leidet – auch wenn ihre Fesseln andere sind als meine –, dann lasst uns diese Fesseln sprengen.“

Jean war an diesem Abend gleich zweifach nominiert. Neben „Cats“ war sie auch für das beste Kostümdesign eines Theaterstücks für „Liberation“ nominiert. Ihr Kleid für die Tony-Verleihung entwarf sie zudem selbst.

Jean ist die erste offen trans Person, die in der 79-jährigen Geschichte der Tony Awards ausgezeichnet wurde. Zuvor hatten bereits mehrere nicht-binäre Personen einen Tony gewonnen, darunter Cole Escola, Alex Newell, J. Harrison Ghee und Toby Marlow.