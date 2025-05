R.E.M. wollen „Radio Free Europe“ retten

„Out Of Time“ von R.E.M.: Plötzlich Superstars

R.E.M.: Text-Änderung in „Losing My Religion“ rückte Michael Stipe ins Rampenlicht

R.E.M. veröffentlichen ihre Debütsingle „Radio Free Europe“ neu, um Spenden für den Radiosender Radio Free Europe zu sammeln. Der Sender ist ins Visier der Trump-Regierung geraten, die die United States Agency for Global Media (USAGM) auflösen will.

Die limitierte 10-Zoll-Vinyl-EP „Radio Free Europe“ mit fünf Titeln in orangefarbener Hülle feiert außerdem das 75-jährige Bestehen von Radio Free Europe und erscheint zeitgleich zum Weltpressefreiheitstag am 3. Mai.

„Ob Musik oder freie Presse – Zensur ist überall eine Bedrohung für die Wahrheit. Am Weltpressefreiheitstag sende ich einen Gruß an die mutigen Journalisten von Radio Free Europe“, sagte R.E.M.-Sänger Michael Stipe in einer Erklärung.

Die „Radio Free Europe“-EP enthält drei Versionen des Titelsongs. Die originale Hib-Tone-Single-Version. Einen unveröffentlichten Dub-Remix von Produzent Mitch Easter aus dem Jahr 1981. Und einen neuen Remix von Jacknife Lee aus dem Jahr 2025. Außerdem die originale B-Seite der Single „Sitting Still“ und „Wh. Tornado“, ein Surf-Rock-Instrumental, das die Band am selben Tag wie „Radio Free Europe“ geschrieben hat.

Der Erlös aus allen Vinyl-Verkäufen geht an RFE/RL

Die EP ist ab sofort als Download erhältlich. Die orangefarbene Vinyl-Version kann vor der Veröffentlichung am 12. September vorbestellt werden . Der Erlös aus allen Vinyl-Verkäufen geht an RFE/RL, eine redaktionell unabhängige, überparteiliche und gemeinnützige Organisation.

Im März unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Verordnung, mit der sieben weitere Bundesbehörden aufgelöst werden sollen. Darunter auch die USAGM, die Aufsichtsbehörde der staatlich finanzierten Medienorganisation Voice of America (VOA).

VOA, das US-Nachrichten in andere Länder überträgt, ist seit langem ein Ziel von Trump und Konservativen, die dem Sender eine offen liberale und anti-Trump-Einstellung vorwerfen. Die USAGM beaufsichtigt auch Radio Free Europe, Radio Liberty und Radio Free Asia, die ebenfalls von Trumps jüngsten Kürzungen betroffen sind.

„Die Journalisten von Radio Free Europe verärgern seit 75 Jahren Diktatoren. Man weiß, dass man seinen Job richtig macht, wenn man sich die richtigen Feinde macht. Einen schönen Weltpressefreiheitstag an das ‚OG‘ Radio Free Europe“, fügte Bassist Mike Mills in einer Erklärung hinzu.

Radio Side:

Radio Free Europe 2025 (Jacknife Lee Remix) Radio Free Dub (Mitch Easter 1981 Remix)

Liberty Side:

Radio Free Europe (Original Hib-Tone Single) Sitting Still (Original Hib-Tone B-Seite) Wh. Tornado (aus dem Kassetten-Set)