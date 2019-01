R. Kelly: Hier sind die angeblichen Fotos aus dem „Sex-Kult-Studio“

Wegen Pornographie- und Sexsklaverei-Vorwürfe steht R. Kelly im Fokus. Unabhängig davon geht er bald auf Tournee, aber das anscheinend nur in Deutschland.

Noch nie in seiner Karriere stand R. Kelly stärker im Kreuzfeuer als jetzt: Dem R&B-Superstar werfen mehrere Frauen sexuellen Missbrauch vor, einige auch Sex-Sklaverei, die Freiheitsberaubung von Frauen und sexuelle Ausbeutung. Die Doku-Serie „Surviving R. Kelly“ beleuchtet die Vorwürfe und wird bald auch in Deutschland ausgestrahlt. Die Staatsanwaltschaft von Georgia ermittelt gegen den 52-jährigen, der alle Vorwürfe bestreitet und mit Gegenklagen droht. Fans scheint der Sänger („I Believe I Can Fly“) dennoch weiterhin zu haben – zumindest in Deutschland. Denn R. Kelly ist für zwei Konzerte hierzulande gebucht. Am 12. April soll er in der Ludwigsburger MHP Arena auftreten, am…