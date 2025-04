Rachel Brosnahan und Rami Malek im Interview: „Integrität ist etwas, wonach ich strebe“

In „The Amateur“ spielen Rachel Brosnahan und Rami Malek ein Ehepaar, Sarah und Charlie Heller. Als sie getötet wird, geht er auf Rachejagd.

Rami Malek spielte nicht nur die Hauptrolle, sondern war auch ein Produzent des Films, der von 20th Century Fox verbreitet wird. Rachel Brosnahan gehört das Unternehmen „Scrap Paper Pictures“. Auf dem „Fortune. Most Powerful Women Summit 2021“ stellte sie klar, dass sie sich mit dem Produktionsunternehmen „für das Einbringen neuer Stimmen in die Branche“ einsetzt.

Während sie für ihre Rolle in der Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ (2017-2023) bekannt wurde, wurde er durch seine Serienrolle in „Mr. Robot“ (2015-2019) bekannt. Und was in ein Musikseite nicht fehlen darf: Für seine Darstellung Freddie Mercurys in „Bohemian Rhapsody“ (2018) erhielt er einen Golden Globe, einen Oscar und einen BAFTA. Rachel Brosnahan wurde auch schon mehrfach prämiert, mit zwei Golden Globes, einem Emmy und zwei Screen Actors Guild Awards – alle für ihre Rolle der Amy Sherman-Palladino in „The Marvelous Mrs. Maisel“.

„The Amateur“ kommt am Donnerstag, den 10. April, in die deutschen Kinos.

Das hier ist so ziemlich mein erstes Interview. Ich bin nervös, was ich nicht verstecken kann. Weswegen ich es kurz sagen wollte.

Rachel Brosnahan: Das ist so aufregend!

Rami Malek: Herzlichen Glückwunsch!

RB: Danke, dass du uns ausgewählt hast.

Es ist mir eine Ehre. Ich habe vier Fragen vorbereitet. Und ich wollte euch beiden dieselben Fragen stellen. Eine:r von euch kann immer den Anfang machen oder ihr wechselt euch ab, was immer ihr bevorzugt. Passt das für euch?

RB: Ja.

RM: (nickt).

Okay, also die erste Frage lautet: Woran glaubt ihr und wie zeigt sich das in eurer Arbeit?

RB: Das ist eine große Frage. Auf Anhieb! (lacht)

RM: Das ist sie, ja. Tolle Energie übrigens. (zeigt auf RB)

RB: Nein, du zuerst.

RM: Oohhh ich erzähle dir folgendes: Ich hab ein Kompliment von einem Schauspieler bekommen – ich denke gern, dass es ein Kompliment war. Wir saßen bei einem Abendessen. Und er meint, ahh, weißt du, was es mit dir ist? Es ist Gefahr gemischt mit Integrität. Und ich war so, das nehm ich. Das nehm ich non-stop.

Und echt jetzt, ich denke, dass Integrität etwas ist, wonach ich strebe. Ein Sinn für Gerechtigkeit. Es ist – ich weiß, das bezieht sich wirklich auf diese Figur, aber – vielleicht ist das der Grund, warum ich mich zu dieser Art von Geschichten hingezogen fühle. Aber ja. Mit einem Sinn für Integrität zu leben. Und nicht nur nach Gerechtigkeit zu suchen, sondern zu hoffen oder zu versuchen – sicherzustellen, dass es das in der Welt um mich herum gibt. Nicht nur bei denen, mit denen ich mich umgebe, sondern mit dem Einfluss, den wir haben können. Und den können wir sicherlich durch Filme haben. Und sogar durch einen Actionfilm dieser Art.

RB: Ich glaube an die den Menschen innewohnende Güte und das Vermögen zu handeln. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich an das Vermögen der Kunst glaube. Denn ich denke, Kunst kann all die verschiedenen Seiten von uns zeigen, die uns menschlich machen und Empathie fördern. Was wiederum, ein Teil davon ist, die den Menschen innewohnende Güte zu sehen.

Und, wie zeigt sich das in meiner Arbeit? Ich bin daran interessiert, Teil von Dingen zu sein, die etwas bewirken. Und das kann auf eine Art und Weise sein, die offensichtlicher ist. Wie Projekte, die eine viel tiefere Bedeutung für ihre Arbeit haben, oder die in irgendeiner Weise zum Handeln aufrufen. Aber es ist auch okay, wenn diese Wirkung allein darin besteht, für eine Stunde unterhalten zu werden, für ein paar Stunden am Tag aus sich herauszukommen und irgendwo hingebracht zu werden.

Und das ist eine wirklich gute Frage, und ich werde eine bessere Antwort für dich haben als …

RM: Eine bessere Antwort? Das ist eine ausgezeichnete Antwort! Großartige erste Frage.

Nun, ich kann es nicht besser machen, habt Nachtsicht.

Die zweite Frage war, warum ihr in „The Amateur“ mitgespielt habt, aber ich denke, ihr seid schon halbwegs darauf eingegangen. Weswegen ich zu meiner dritten Frage übergehe.

In „The Gap Of Time“ von Jeanette Winterson, behauptet die Erzählfigur, dass es drei Enden für eine Geschichte gibt: Rache, Tragödie und Vergebung.

Warum habt ihr euch für eine Geschichte entschieden, die nicht nur in Rache endet, sondern diese auch über den Löwenanteil der Filmdauer zeigt?

RB: So eine schöne Frage.

RM: Ja!

Ihr macht mir durchgehend Komplimente, ich werde ganz verlegen.

RM: Nun, du hast dir eindeutig Mühe gegeben. Und ich denke, das ist etwas, das wir beide anstreben. Du hast das definitiv schon getan. Lass uns versuchen …

RB: uns auf dein Niveau zu begeben. (lacht)

RM: uns der Situation gewachsen zu zeigen.

RM: Ich denke, diese Worte, Rache und Vergeltung, kommen in diesem Filmgenre ziemlich oft vor. Ich bleibe dabei, mich auf die beiden Dinge, die ich angesprochen habe, Integrität und Gerechtigkeit, zu beziehen.

Es gibt in diesem Film von Beginn an ein starkes Gefühl der Trauer, das man in diesem Genre üblicherweise nicht sieht oder spürt – vielleicht doch, aber ich weiß nicht, ob in diesem Ausmaß – ich war an bestimmten Punkten des Filmprozesses besorgt, dass wir vielleicht zu sehr einen Arthouse-Film machen würden.

Aber man musste den Aspekt von Charlies Verlust erforschen, um herauszufinden, was sein moralischer Kompass ist. Wozu ein Mensch fähig ist. Die Stärke und Entschlossenheit, die wir alle tief in uns haben. Und was es braucht, um Zugang zu dieser Entschlossenheit zu haben. Menschen sind außergewöhnliche Wesen. Ich glaube nicht, dass wir jemals vollständig verstehen werden, zu was wir fähig sind.

Ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, um zu investieren – alle Bücher können geschrieben werden, alle Filme können gedreht werden. Aber wenn man in eine Position gedrängt wird, in der dir pure Liebe gestohlen wird …

Wie man darauf reagiert, sagt viel darüber aus, wer wir sind und zu was wir fähig sind. Wohin wir gehen, wenn es um jede Emotion geht, die durch unseren Geist und Körper fließt und erforscht oder geteilt werden muss. Ob sie nun physisch ist oder in unserer eigenen Menschlichkeit zurückgehalten wird.

Das ist irgendwo in dem Film, aber es ist überall im Leben.

RB: Das ist schwer zu toppen, also werde ich es nicht versuchen.

Du hast Rache, Tragödie und Vergebung erwähnt.

Eines der Dinge, die ich an diesem Film liebe, ist, dass er dem Drang widersteht, eines dieser Dinge zu sein. Es fühlt sich an, als ob alle drei am Ende dieses Films vorhanden sind. Es gibt einen Sinn für Rache, aber: Er lebt in einer Art moralischer Zweideutigkeit darüber, ob es Rache oder Gerechtigkeit oder irgendetwas dazwischen ist. Und es gibt eine Tragödie im Film. Heller ist in gewisser Weise vorwärtsgekommen, aber es gab eine Menge Leute, die auf dem Weg verloren gingen. Nicht nur Sarah, aber auch – na ja, das will und werde ich nicht verraten – andere auf dem Weg.

Und dann: Vergebung. Es gibt so einen interessanten Moment am Ende des Films, in dem es sich so anfühlt, als setzte sich Heller mit seiner eigenen Reaktion auf diese Trauer auseinander. Und all die verschiedenen Seiten von ihm selbst, die dabei zum Vorschein kamen. Einige davon sind wirklich unglaublich zu beobachten: Jemand, der nicht wusste, dass er zu all diesen Dingen fähig war, hat seinen eigenen Weg gefunden und zu seinen eigenen Waffen gegriffen, was den Weg dorthin angeht.

Aber dann: sich selbst zu vergeben. Er hat nicht denen zu vergeben, die ihm die tragische Sache um Sarah und um ihm angetan haben. Aber er hat sich selbst zu vergeben für die Unzulänglichkeit seiner Reise, um zum Ende des Films zu gelangen.

Es ist ein großartiges Zitat. Es fühlt sich an, als wären alle drei in den Film eingewickelt. Und der Film ist auf eine Art und Weise in Ordnung, die sich wirklich frisch anfühlt, in dem all diese Dinge zusammenleben und miteinander im Gespräch sind.

RM: Du hast es getoppt.

RB: Habe ich nicht. (lacht)

RM: Das ist auch eine sehr therapeutische Antwort. Wirklich, das hat mir ehrlich ein gutes Gefühl gegeben, dich zu hören.

Ich glaube, es sind schon acht Minuten vergangen und ich habe an und für sich neun Minuten. Weswegen ich glaube, dass es keine Zeit mehr für meine vierte Frage gibt.

RM: Mach weiter.

RB: Mach weiter.

RM: Sie sind wirklich gut und es ist dein erstes Interview!

RB: Erstes Interview!

Meine vierte Frage basiert auf meiner Interpretation, wofür ich mich im Voraus entschuldige. Ich habe das Ende folgendermaßen gesehen:

Am Ende steigt er in sein Ein-Personen-Flugzeug und fliegt in den Himmel. Und Fliegen als ein Symbol von Freiheit hat mich an ein Zitat von Toni Morrison erinnert:

„We mistook violence for passion, indolence for leisure und thought, recklessness was freedom.“ (Wir hielten Gewalt für Leidenschaft, Trägheit für Freizeit und dachten, Rücksichtslosigkeit bzw. Leichtsinnn sei Freiheit.)

Und wie denkt ihr, hängen die Konzepte von Gewalt und Leidenschaft – denn ich denke, er [Charlie Heller] handelt sehr gewalttätig – und Rücksichtslosigkeit bzw. Leichtsinn und Freiheit zusammen?

RB: Es fühlt sich ein bisschen so an wie das, was der Schauspieler zu dir gesagt hat.

RM: Ja, diese Gegenüberstellung von beidem. Man könnte beides nehmen, Rücksichtslosigkeit bzw. Leichtsinn und Freiheit. Und versuchen, sie einer bestimmten Altersperiode zuzuordnen, die wir alle erlebt haben oder noch erleben werden. Aber ich weiß nicht, ob sie uns jemals wirklich losgelassen haben oder ob wir sie losgelassen haben. Es ist eine ständige Wiederentdeckung des einen oder des anderen und manchmal vielleicht sogar der beiden. Ich weiß nicht.

Das Zitat ist an und für sich ein hervorragendes Zitat. Ich weiß nicht einmal, warum wir versuchen, es zu sezieren, aber ich denke, das ist für irgendwann ein großartiges Gespräch.

RB: Ja, sie sind beide ineinander. Es ist ein bisschen so wie: Ist ein Rechteck ein Quadrat? Ist ein Quadrat ein Rechteck?

Du hast recht, ich denke, die Beziehung zu diesen beiden Dingen ändert sich wahrscheinlich mit dem Alter. Vielleicht ändert sich das, wenn ich älter werde. Aber im Moment fühlt es sich so an, als ob Rücksichtslosigkeit bzw. Leichtsinn vielleicht ohne Umsicht auf die Konsequenzen für die Menschen um dich herum ist. Freiheit könnte etwas sein, das du erlangen kannst, ohne einen potenziell schädlichen Welleneffekt zu verursachen. Obwohl das vielleicht nicht stimmt. Du könntest Freiheit auch zu einem schrecklichen Preis bekommen. Stoff zum Nachdenken.

RM: Ich bin verblüfft.

Danke für eure Geduld!

RB: Wir sind so beeindruckt, danke dafür, das war so schön. Wir werden die ganze Nacht darüber nachdenken. (lacht)

RM: Ich auf jeden Fall.