Radiohead Berlin: Fans stürmen erneut den Ticketverkauf für 2025

Die Euphorie war groß, die Enttäuschung danach umso größer: Als Radiohead ihre vier exklusiven Deutschland-Konzerte für 2025 in Berlin ankündigten, löste die Nachricht einen Ansturm auf die Vorverkaufsplattformen aus. Innerhalb weniger Minuten waren sämtliche Karten vergriffen – ein Umstand, der bei vielen Fans Frust und Unverständnis auslöste.

In sozialen Netzwerken berichten zahlreiche Nutzer, sie hätten trotz pünktlicher Anmeldung und stabiler Internetverbindung keine Chance gehabt, in den virtuellen Warteschlangen voranzukommen. Andere kritisieren das Kontingent, das offenbar kurz nach der Freischaltung bereits restlos erschöpft war. Da in Deutschland nur vier Gigs angekündigt wurden – alle in derselben Stadt –, reichte das Einzugsgebiet der Karteninteressenten bis tief nach Osteuropa. Kein Wunder also, dass viele Radiohead-Fans leer ausgingen.

Nun werden für die vier Berlin-Konzerte in der Uber Arena (8.12., 9.12., 11.12. und 12.12.) erneut Tickets angeboten, über Eventim. Allerdings muss man dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen: Für einen Platz in der Balkonsuite zahlt man 599 Euro. Abschrecken dürfte das die Radiohead-Fans kaum – denn bereits am Morgen des 8. Oktober (8 Uhr) waren fast alle dieser Karten wieder vergriffen. Man sitzt dafür bequem, und Suiten haben ja auch was an sich …

Radiohead: die Setlist

Die Band steht nach längerer Pause und verschiedenen Solo-Projekten 2025 (etwa Thom Yorkes und Jonny Greenwoods The Smile) wieder gemeinsam auf der Bühne. Bassist Colin Greenwood verspricht, die Setlist für jedes der 20 Europa-Konzerte zu variieren. Neue Stücke habe man allerdings „nicht im Gepäck“. Schlagzeuger Phil Selway erklärte, man wolle sehen, was nach dieser gemeinsamen Annäherung mit Radiohead geschehe. Das letzte Deutschlandkonzert der Band fand 2016 statt – damals traten Thom Yorke und Kollegen beim Berliner Lollapalooza-Festival auf.