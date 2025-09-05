Radiohead live 2025: So läuft es JETZT mit den Tickets – FAQ

Radiohead: Strenge Regeln auf der Jagd nach Tickets – und wo sind die Aftershows?

Seit Freitag (05. September) um 11 Uhr gibt es die Chance, sich für den Kauf von Tickets für die kommenden Europa-Konzerte von Radiohead im November und Dezember anzumelden. Es wird voraussichtlich einen großen Run auf die Eintrittskarten für die Gigs in Madrid, Bologna, London, Kopenhagen und Berlin geben.

ROLLING STONE beantwortet die wichtigsten Fragen nach Start der Registrierung.

Was muss ich nun tun, um an Tickets zu kommen?

Um überhaupt die Chance auf Tickets zu bekommen, muss man sich auf Radiohead.com registrieren.

Wie läuft die Registrierung ab?

Seit 11 Uhr am Freitag ist die Registrierung möglich. Noch bis zum Sonntag (07. September) um 23 Uhr kann man sich anmelden.

Gefragt wird nach:

Vorname

Name

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Wohnort (per Geo Location!)

Stadt, in der man zum Konzert will

Es gibt noch keine Möglichkeit, sich für eine bestimmte Menge von Tickets anzumelden. Es wird aber gefragt, ob man einen besonderen Sitz benötigt (etwa, weil man eingeschränkt ist beim Gehen).

Warum ist die Angabe der Stadt wichtig?

Radiohead haben klargestellt, dass man bessere Chancen auf Tickets für einen Veranstaltungsort hat, wenn man in der Nähe oder in der Stadt lebt.

Gibt es Probleme bei der Anmeldung?

Nein, alles klappt reibungslos. Es wird direkt im Anschluss darauf hingewiesen, dass es eine Bestätigungs-SMS geben wird. ROLLING STONE hat bei einem ersten stichprobenartigen Registrierungsversuch zunächst noch keine Nachricht erhalten. Allerdings wird darauf aufmerksam gemacht, dass dies aufgrund der zahlreichen Anmeldungen erst nach Stunden erfolgen könnte.

Die SMS soll den Text „You must click this link to confirm your registration for Radiohead Europe 2025…“ enthalten.

Sollte ich mich mehrmals anmelden, um mehr Chancen auf Tickets zu bekommen?

Nein, das ist nicht erwünscht. Auch das Ausbleiben einer unmittelbaren Antwort auf den Registriervorgang sollte nicht dazu führen, sich noch einmal anzumelden – schreibt die Band selbst nach Registrierung in einer kurzen Info. Sinn dahinter ist, dass alle faire Chancen haben, Eintrittskarten für Radiohead zu bekommen. Da die Tickets sozusagen daran gebunden sind, wer sie anfragt, könnte eine Häufung mit ähnlichen Kontaktdetails dazu führen, dass man aus dem Verfahren aussortiert wird.

Wie viele Tickets kann ich für Radiohead auf Tour 2025 bekommen?

Es ist möglich, bis zu 4 Tickets für ein Konzert in einer Stadt zu erwerben. Radiohead haben angekündigt, dass Buchungen für weitere Konzerte in derselben Stadt storniert werden könnten.

Wie geht es nach der Registrierung weiter?

Man bekommt von Radiohead einen Unlock-Code zugeschickt, der es möglich macht, Karten für ein bestimmtes Konzert zu kaufen.

Wann kann ich dann WIRKLICH versuchen, Karten zu bekommen?

Nach Erhalt eines Unlock-Codes geht es am 12. September (Freitag) um 11 Uhr los mit einer Warteschlange für das Erwerben von Tickets. Aber: Der Erhalt eines Unlock-Codes garantiert kein Ticket. Der Code schaltet lediglich den Zugang für die Ticketplattform frei.