Radiohead strukturieren Europa-Landkarte neu!

Auf ihrer Special-Website mit dem Titel „Europe 2025“ hat die englische Band Radiohead eine Europakarte platziert. Die Länder und Regionen sind unterschiedlich eingefärbt in Gelb, Hellgrün und verschiedenen Rot-Tönen.

Im Radiohead-Tour-Sprech handelt sich dabei um „Territorien“, wie in einem Strategie-Game oder dem guten, alten Eroberungs-Brettspiel „Risiko“.

Die Spezialisten in der eigens dafür gegründeten Live-Kommanditgesellschaft haben sich tiefe Gedanken gemacht, wie man hunderttausend und mehr Ticketwünsche für ihre Comeback-Konzerte halbwegs gerecht bedient. Dabei sind lange Gesichter und bittere Enttäuschungen jetzt schon vorgezeichnet. Sind es doch nur fünf Städte (und somit auch fünf Länder), die von der Band jeweils im Vier-Konzerte-Block bespielt werden.

Ticket-Territorien und Einschränkungen

Um bei den Spektakel-hungrigen Fans ein chaotisches Europa-Her-und-Herchecken zu vermeiden, ist der gemeine Musikliebhaber auf „sein“ Territorium beschränkt. Als Spanier oder Portugiesin darf man oder frau im historischen Lusitanien nur den Spielort Madrid buchen.

Wobei das angrenzende Frankreich schraffiert ist (da keine Show in Paris oder Lyon). Franzosen sind somit sowohl der iberischen Halbinsel (türkis) als auch einer Art von „Deutschland plus Ostblock“ (gelb) zugeordnet.

Der Standort Berlin zieht nämlich ein riesiges Gebiet mit sich, da Radiohead diesen gesamten „Ostblock“ knicken. Als Land in der Mitte des Kontinents recht die German Zone an die Ostgrenze der Ukraine, was unfreiwillig an die Messtischblätter in der Wolfsschanze erinnert.

Politische Anklänge und virale Reaktionen

Dennoch sollte den WW-II-vernarrten Briten diese „Konnotation“ aufgefallen sein.

Da bis zum ersten Auftakt in der madrilenischen Movie Star Arena (4. November) noch zwei Monate Zeit bleiben, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich virale Scherzbolde daran erfreuen.

Relativ schlüssig ist die Dunkelrot-Färbung im Norden. Kopenhagen bespielt ganz Skandinavien, die alten Großmacht-Zeiten von Dänemark werden also vom Radiohead-Kosmos zurückgeholt. In Schweden wird das möglicherweise nicht so gut ankommen.

Rest der Welt und mögliche Probleme

Und die „Territorien“-Regelung zum Thema „Outside Europe“, also quasi die „Restwelt“, ist ein weiteres Kapitel, das für Kuddelmuddel sorgen könnte. Ist doch auf einschlägigen Debattenforen längst zu lesen, dass sich zig Amerikaner (Nord und Süd) eine Show in Berlin anschauen wollen. Dann mit Schattenadresse in Charlottenburg oder Bad Hersfeld??