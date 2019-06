Rammstein 2020: Das sind die Städte der Europatour

Gleich dreimal sind Till Lindemann & Co. in der von GfK Entertainment ermittelten Liste vertreten. Das aktuelle Album „Rammstein“ landete direkt ganz oben.

Kürzlich sind die Top 20 der Offiziellen Deutschen Vinyl-Jahrescharts erschienen. GfK Entertainment ermittelte die aktuellen Daten, die Rammstein als dreifach vertretene Band aufweisen. Darunter ihr aktuelles Album an der Spitze der Charts. Damit lässt die erfolgreichste deutsche Band Künstler wie The National, Vampire Weekend und The Rolling Stones hinter sich. Rammstein mit Hattrick in Vinyl-Charts Gleich drei Alben befördern Rammstein in die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts, die GfK Entertainment regelmäßig ermittelt. Neben ihrem aktuellen Mega-Kracher „Rammstein“, der aus dem Stand die Spitze eroberte, bahnen sich auch die Vorgänger „Reise, Reise“ (Platz 19) und „Liebe ist für alle da“ (Platz 20) den…