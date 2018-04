Rammstein arbeiten im Studio an neuer Musik

Der Nachfolger von Rammsteins „Liebe ist für alle da“ (2009!) nimmt Gestalt an. Die Gruppe um Sänger Till Lindemann stellte am Samstag auf Facebook Bilder aus dem Studio ein und schrieb dazu „Work In Progress“.

Die letzte Bestätigung, dass Rammstein an neuem Material arbeiten, kam 2015. Nun geht es also doch weiter, obwohl zwischenzeitlich nicht einmal klar war, ob überhaupt noch einmal neue Musik erscheinen würde. Im Juni 2016 gab es mit „Ramm4" einen neuen Live-Song, doch das war es auch an Neuigkeiten. Ein Veröffentlichungsdatum oder gar eine neue Single ist aber noch nicht in Sicht. Deshalb müssen sich die Fans wohl noch etwas in Geduld üben.

Rammstein rocken YouTube

Zuletzt wurde bekannt, dass Rammstein – obwohl eben seit neun Jahren ohne weitere Platte – zu den bestbezahlten deutschen Musikern auf YouTube gehören. Einen Bombenumsatz garantiert dies aber nicht. 2017 kamen insgesamt 409.763,60 Euro durch Werbeeinnahmen.

Langweilig wird den rammstein-Mitgliedern sowieso nicht: Till Lindemann verkauft seit einiger Zeit seine Penis-Kunstwerke im Netz. Die künstlichen Geschlechtsteile sind im Online-Store „Doctor Dick“ erhältlich.