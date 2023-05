Rammstein: „Du Hast“ bekommt Vinyl-Neuauflage – und 4K-Musikvideo

Rammstein-Fans durften sich in letzter Zeit über mehrere Neuigkeiten freuen: Die Band kündigte zuletzt an, ihr Album „Sehnsucht“ von 1997 in einer Anniversary Edition neu aufzulegen. Im Zuge dieses Remasters wird auch die Single „Du Hast“ am 17. Mai neu heraus kommen – als weiße Sieben-Zoll-Platte mit dem neuen Track „Spiel Mit Mir (2023 Mix)“ als B-Side-Track. Außerdem gibt’s ab sofort das Musikvideo zu „Du Hast“ in 4K-Auflösung aufbereitet auf YouTube zu sehen.

Das Remaster von „Sehnsucht“ wird als CD in HD-Sound, sowie als Kassette und Doppel-Vinyl erhältlich sein. Rammstein teilte bereits das Cover für die kommende Neuauflage:

Rammstein sind aktuell auf ihrer „Europa Stadion Tour 2023“ und machen Halt in verschiedensten europäischen Städten. In Deutschland spielen sie in München vom 7. bis zum 11. Juni und in Berlin vom 15. bis zum 18. Juli. Genauere Infos zur Tour findet ihr hier.

Die Band machte zuletzt Schlagzeilen damit, gegen die sogenannten „Ticketzweitmärkte“ Viagogo und StubHub einstweilige Verfügungen erwirkt zu haben. Diese Plattformen sind von nun an vom Verkauf von Rammstein-Tickets ausgeschlossen.