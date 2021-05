Gemeinsam mit der australischen Designer-Label „Heart Of Bone“ bieten Angus Young und Co. nun die Chance, sich AC/DC auch mal an den Finger zu stecken.

AC/DC schmücken sich mit edlem Merchandising. In Zusammenarbeit mit dem Rock-Schmuck-Konzern „Heart Of Bone“ bringen die Hard-Rock-Veteranen eine exklusive Linie aus Dekor und Shirts heraus. An der Kollektion wurde nach Angaben des Unternehmens zwei Jahre lang gearbeitet. Zu kaufen gibt es nun Unisex-Ringe in verschiedenen Ausführungen, Ohrringe und mehreren Varianten von T-Shirts. Die so genannten "Tribute-Ringe" tragen selbstverständlich alle den Schriftzug AC/DC auf der Vorderseite und sind in 9K-Gold, Sterling-Silber und drei verschiedenen Edelstahlausführungen erhältlich. Die Ohrringe sind aus Silber. Zusätzlich gibt es diverse T-Shirts sowie ein Langarmshirt, das nach Herstellerangaben aus 100 Prozent schottischem Kaschmirstrick gefertigt ist. Das hat…