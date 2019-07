Am Dienstag (16. Juli) und Mittwoch (17. Juli) spielten Rammstein in der Eden Arena in Prag. Auf einen Blick: die schönsten Bilder, Videos und die Setlists.

Rammstein sind auf ihrem Trip durch Europa in der Tschechischen Republik angekommen. Am Dienstag und Mittwoch spielte die Band um Sänger Till Lindemann in Prag in der Eden Arena. Wir werfen einen Blick auf die schönsten Fotos, Videos und die Setlist von den Konzerten. Rammstein live in Prag 2019: Bilder https://www.instagram.com/p/B0Dfj1tIkyr/ https://www.instagram.com/p/B0DfEt7gQ-l/ https://twitter.com/Danatur_/status/1151247537363460097?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1151247537363460097&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.musikexpress.de%2Frammstein-in-prag-2019-fotos-videos-buehne-setlist-vom-konzert-1313185%2F https://www.instagram.com/p/B0DcrmRIZ0v/ https://www.instagram.com/p/B0AwP1wiBNl/?utm_source=ig_embed Rammstein live in Prag 2019: Setlists Rammstein live in Prag 2019: Videos Was ich liebe https://www.youtube.com/watch?v=dmFCwwqfMH8 Diamant https://www.youtube.com/watch?v=8b1CYHMzwcY Rammstein https://www.youtube.com/watch?v=2dSycOKwkB8 Du hast https://www.youtube.com/watch?v=SvSCWlHOuXM