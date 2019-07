Am Freitag (28. Juni) und Samstag (29. Juni) spielten Rammstein in der Paris La Défense Arena in Nanterre. Auf einen Blick: die schönsten Bilder, Videos und die Setlists.

Rammstein sind auf ihrem Trip durch Europa in Frankreich angekommen. Am Freitag und Samstag spielte die Band um Sänger Till Lindemann in Nanterre bei Paris. Wir werfen einen Blick auf die schönsten Fotos, Videos und die Setlist von den Konzerten. Rammstein live in Nanterre 2019: die besten Fotos https://www.instagram.com/p/BzVgSqlBVq6/ https://www.instagram.com/p/BzVfmRZoAba/ https://www.instagram.com/p/BzVdC8ZDrx9/ https://www.instagram.com/p/BzVbiWao_5v/ Rammstein live in Nanterre 2019: Setlists Rammstein live in Nanterre 2019: Videos Was ich liebe https://www.youtube.com/watch?v=mtqmJ_ejJjo Du hast https://www.youtube.com/watch?v=qrOQr_i6EFA Deutschland https://www.youtube.com/watch?v=SBox0N_jxF0 Puppe https://www.youtube.com/watch?v=HZ-ta8-5O-M Alles über Rammstein und das neue Album und dazu das große Interview mit der Band lesen Sie in der Juni-Ausgabe des ROLLING STONE. Weitere News…