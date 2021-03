Rammstein veröffentlicht neuen „Rumstein“ um Wartezeit auf die Tour zu verkürzen

Foto: Jes Larsen. All rights reserved.

Die Verlängerung des Corona-Lockdowns schlägt wahrscheinlich so einigen von uns aufs Gemüt. Um seelischen Beistand zu verschaffen und die Zeit in den eigenen vier Wänden angenehmer zu gestalten, haben sich Rammstein – wieder mal – Abhilfe in Form einer Spirituose einfallen lassen.

Rammstein können bald eigenen Spirituosen-Laden eröffnen

Nachdem die Band in der Vergangenheit bereits ihren hauseigenen Gin und Vodka auf den Markt gebracht hat, ist es nun an der Reihe für die zweite Edition ihres Rammstein-Rums. Der auf eine Stückzahl von 4.304 Flaschen limitierte Tropfen ist ab sofort im offiziellen Shop der Gruppe für einen Preis von 55 Euro erhältlich.

Im Februar teilte „Flake“ mit, dass die Band auch auf musikalischer Ebene nicht untätig gewesen ist. Nachdem sie im vergangenen Herbst ihre groß angelegte Stadion-Tour in Europa und Nordamerika aufgrund der Corona-Pandemie schweren Herzens absagen mussten, versammelten sich die Mitglieder kurzerhand im Studio, um an neuer Musik zu feilen.

Tournee doch noch im Mai?

Außerdem soll noch in diesem Monat eine Entscheidung über die Nachholtermine der im Herbst abgesagten Konzerte gefällt werden. Ursprünglich sollten die neuen Shows bereits im Mai stattfinden. In Anbetracht der vor allem in Deutschland immer noch ernsten Lage müssen sich die Fans jedoch darauf einstellen, sich noch etwas weiter zu gedulden zu müssen, bis sie ihre Lieblingsband wieder Live auf der großen Bühne erleben können.