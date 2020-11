Rammsteins „Herzeleid“ wird 25 Jahre alt und die Band schickt uns mit Windows 95 auf Zeitreise.

1995 erschien mit „Herzeleid“ Rammsteins Debütplatte, dieses Jahr feiern sie den 25. Geburtstag des Albums. Anfang Dezember bringt die Band um Till Lindemann, so der Plan, auch eine Anniversary-Edition des Werks heraus. Was jedoch vorab schon mit ihrer Website geschehen ist, erstaunt viele Fans. Denn dort ist die Retromania ausgebrochen. Die Website der Berliner erstrahlt in neuem Style, oder sollen wir eher sagen im alten Flair der 1990er-Jahre? Microsoft Windows 1995 wirft uns zurück in eine Zeit, in der viel Grau und unschöne, eckige Kästchen den Bildschirm regierten. Der Website-Button für das alte Snake-Spiel ist dabei nur eines der Highlights. Drei…