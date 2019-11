Rammstein: Till Lindemann schockiert mit widerlich blutigem Daumenkino

Nominiert sind in der Kategorie „Performance“ unter anderem Rammstein, Udo Lindenberg und Florence + The Machine. Stimmen bis zum 9. Oktober 2019 ab.

Das Voting zum Publikumspreis des International Music Award (IMA) präsentiert vom ROLLING STONE ist am Mittwoch (02. Oktober) gestartet. In der Kategorie „Performance“ wird der beste Liveact des Jahres ausgezeichnet. Bestimmt wird der Gewinner von Ihnen, liebe Leser. Denn Sie können am besten beurteilen, wer auf der Bühne eine außergewöhnlich gute Show abliefert hat. HIER kann ab sofort eine Woche lang bis zum 9. Oktober über die Favoriten abgestimmt werden, die es auf besondere Weise geschafft haben, die Besucher ihrer Konzerte mitzureißen. Zur Wahl stehen acht Künstlerinnen und Künstler, die von den Musikredaktionen des ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER…