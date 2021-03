Rammstein verschieben Deutschland-Tour auf 2022

Die Single trägt den Titel „Two Generation Stand“ und macht den Auftakt für das bevorstehende und bislang unveröffentlichte Album „The Living - 1982“

Duff McKagan, Bassist bei Guns N’ Roses, hat den Song „Two Generation Stand“ seiner Jugendband The Living veröffentlicht. Die Single erschien inklusive Lyric-Musikvideo, das neben ihrer Heimatstadt Seattle auch einen Zusammenschnitt verschiedenster Archivbilder zeigt. Damit leitet der Musiker das bevorstehende Album „The Living - 1982“ ein, welches erstmalig am kommenden 16. April erscheint. McKagan gründete die Punkrock-Band Ende der 1970er Jahre im Alter von gerade mal 15 Jahren. Bevor Duff McKagan 1984 die Hard-Rock-Band Guns N’Roses mitbegründete, versuchte er sich als Gitarrist in seiner Jugend-Punkband The Living. Und zusammen mit Sänger John Conte, Bassist Todd Fleischman und Schlagzeuger Greg Gilmore,…