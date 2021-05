Rammstein-Tour 2022: Tickets für Zusatzkonzerte ab jetzt verfügbar

Foto: Redferns, Foto Rob Verhorst. All rights reserved.

Nachdem Rammstein ihre „Europe Stadium Tour“ aufgrund der Corona-Pandemie schon zwei mal verschieben mussten, stehen nun die neuen Tourdaten für 2022 fest. Hierfür kündigten die Berliner am vergangenen Dienstag (18. Mai) außerdem noch vier Zusatzkonzerte in Tschechien, Österreich, Belgien und den Niederlanden an. Tickets dafür sind ab sofort erhältlich.

Deutsche Fans, die im kommenden Jahr eine der spektakulären Liveshows in einem unserer Nachbarländer sehen möchten, sollten allerdings schnell zuschlagen. In der Regel sind Rammstein-Tickets innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Zu den Tickets kommen Sie hier.

Termine der Zusatzshows:

Prag, Tschechien – 15. Mai 2022 (Airport Letnany)



Klagenfurt, Österreich – 26. Mai 2022 (Wörthersee Stadion)



Nijmegen, Niederlande – 5. Juli 2022 (Goffertpark)



Ostend, Belgien – 4. August 2022 (Park De Nieuwe Koers)

Während Rammstein noch warten, wieder live vor ihren Fans spielen zu können, verbringen die Musiker laut eigener Aussage ihre Zeit damit, neue Songs zu schreiben. Wann davon etwas zu hören sein wird, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Zuletzt veröffentlichten Rammstein ihr siebtes und titelloses Album im Mai 2019.

