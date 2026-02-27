Raye und „Nightingale Lane“: Herzschmerzlied des Frühjahrs

Raye hat einen neuen Song veröffentlicht: „Nightingale Lane“. Es ist die zweite Single aus dem kommenden Album „This Album May Contain Hope“ der britischen Sängerin, das am 27. März erscheint.

„Nightingale Lane“ wurde von Raye gemeinsam mit Tom Richards produziert. Darin reflektiert die Musikerin über „den größten Herzschmerz, den ich je erlebt habe“. Der Song trägt den Namen einer Straße im Süden Londons.

„Somebody loved me once/ and someday somebody will again“, singt Raye auf dem Track. „Like the way you loved me/ on Nightingale Lane/ although we never made it/ stranger, you showed me it’s true/ I’m capable of loving someone the way I loved you.“

Nachfolger von „Where Is My Husband!“

„Nightingale Lane“ folgt auf Rayes Hit-Single „Where Is My Husband!“, die im September erschien. Das Album wird 17 Tracks umfassen, aufgeteilt in vier „Seasons“ – jede Seite der Vinyl repräsentiert ein eigenes Kapitel.

„Musik ist Medizin, das habe ich immer gesagt. Ich glaube, ich bin gerade dabei, Medizin für mich selbst herzustellen, die ich mit der Welt teilen kann“, sagte Raye in einem Statement zur Ankündigung des Albums. „Ich möchte, dass wir alle zu uns selbst sagen, dass alles gut wird, und ich werde darauf vertrauen, dass die Samen, die ich unter dem Schnee gepflanzt habe, aufgehen. Ich wollte etwas schaffen, das eine Umarmung, ein Bett oder ein weicher Ort ist für denjenigen, der es braucht.“

Im vergangenen Jahr verzögerte Raye ihr zweites Album, nachdem ihr Auto gestohlen worden war – darin: ihre wertvollen Songwriting-Bücher. Im Oktober enthüllte sie dann, dass das Auto wieder aufgetaucht war – mitsamt den Songbooks. „Es war eine Achterbahnfahrt, aber was ich niemandem erzählt hatte: Die Polizei rief mich vor vielleicht zwei oder drei Monaten an und sagte: ‚Wir haben Ihr Auto gefunden’“, erzählte Raye damals EE Official Big Top 40 From Global. „Ich habe es nicht nur zurückbekommen – es war nicht ein einziges Ding aus dem Auto entnommen worden. Alle meine Songwriting-Bücher waren da, unberührt.“

Rayes große Arena-Tour 2026

Letzten Monat startete Raye eine 51-Date-Arena-Tour mit dem passenden Titel „This Tour May Contain New Music“. Die Tour führt durch Europa, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Der ROLLING STONE kürte sie zu einer der meisterwarteten Touren des Jahres 2026.