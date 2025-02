„Reacher“: Alles, was es zur 3. Staffel auf Prime Video zu wissen gibt

Die dritte Staffel der Amazon-Prime-Serie „Reacher“ ist am Donnerstag, den 20. Februar 2025, veröffentlicht worden. Auch in der neuen Season schlüpft Alan Ritchson wieder in die Rolle des ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher. Hier weitere Infos zu den frischen Episoden auf einen Blick.

Darum geht es in „Reacher“

Jack Reacher, der Protagonist der Action-Serie, wird in der Serie dabei begleitet, wie er immer wieder in neue Fälle verwickelt wird, in welchen er unter anderem seine militärischen Fähigkeiten einsetzen muss, um Verbrechen zu bekämpfen und Schurken aufzudecken. Auf seinen Reisen trifft Reacher oft auf gefährliche Typen und knifflige Abenteuer. In den neuen neun Folgen verschlägt es Jack Reacher nun nach Maine, wo er in eine verdeckte DEA-Operation verwickelt wird, um ein Drogenkartell zu zerschlagen und einen untergetauchten Agenten zu retten. Wer neben Alan Ritchson als Jack Reacher noch dabei ist: Unter anderem wird Schauspielerin Maria Sten als Frances Neagley wieder zu sehen sein. Zu den Cast-Neulingen zählen unter anderem Sonya Cassidy, die in der Serie die toughe DEA-Agentin Sarah Duffy spielen wird, und Oliver Richters, der die Rolle des Antagonisten Paulie übernimmt.

Die neue Staffel wird gefährlicher denn je

Von dem verspielten Namen Paulie sollte man sich jedoch nicht in die Irre führen lassen. Wie schon im Trailer der neuen Staffel klar wird, ist Paulie, im Gegensatz zu den vorherigen „Reacher“-Bösewichten, dem Serien-Helden körperlich um einiges überlegen und könnte deswegen Ritchsons Charakter außerordentlich gefährlich werden.

Zum Trailer der Serie:

https://www.youtube.com/watch?v=mCFXvDeUoi0 Zu sehen ist die Serie ab 20. Februar auf Amazon Prime, wobei die neun Folgen von „Reacher“ nacheinander im Wochenrhythmus ausgestrahlt werden.