Albertine Sarges spielt die romantisch Unbehauste, die einen im psychedelisch leuchtenden „Motherless Universe“ mit kuriosen Vocal-Loops schwindelig spielt, in der Indie-PopNummer „Girl Missing“ Verlusterfahrungen vertont oder im souligen „On My Mind“ behauptet: „Home is where it hurts.“ Unberechenbar wie Devendra Banhart erzählt die Berlinerin in Art-Pop verpackte Geschichten. Jeder Song hat neue Überraschungen zu bieten – zum Beispiel Funkrock („Stand Near Your Fire“), Folk („Reflection“) oder Afrobeat („Cocoon“).

Und für alle, denen das noch nicht genug Verwirrspiele sind, versteckt Sarges noch zig Anspielungen in den Songs: Mal kommt Anthony Bourdain zu Wort, mal wird A.C. Marias zitiert, mal auf Neil Young verwiesen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 2/25.