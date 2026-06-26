Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Die in London aufgewachsene Sängerin und Produzentin Alewya Demmisse zelebriert auf ihrem zweiten Album eine von Polyrhythmen getriebene Fusion gegensätzlicher Welten. Die andächtige Melodie von Koran-Rezitationen, der Pulsschlag äthiopischer Musik oder der eher rockorientierte Musikgeschmack ihres älteren Bruders treffen auf Alewyas Faible für Garage, Grime und HipHop.

Auch deshalb erinnern die Stücke von „Zero“ mal an Massive Attack, mal an Sade, oft aber auch an die afroelektronischen Rhythmen der Black Jazz Chronicles in den späten Neunzigern.

Cooles Zeug.