Man kennt Annie Bloch im Zusammenhang mit ihrem Hauptinstrument, der Orgel. Mit ihr komponiert die Kölnerin grenzüberschreitende Musik. Auf „I Depend“ aber ist sie Songschreiberin und Sängerin. Mit einem zehnköpfigen Ensemble spielt Bloch vorsichtigen Folk-Jazz, in den sich Indie-Pop-Elemente mischen. „Mildly Depressed“ hätte auch Lambchop einfallen können. Das traumartige „Circles“ erinnert an die Haltung von Tamara Lindeman (The Weather Station).

In dieser weit offenen, klugen Musik steckt eine Spannung; manchmal kontrastieren Bläser und Streicher mit schroffer Abstraktion. Vielleicht kann man diese Widersprüchlichkeit so verstehen, dass wirkliche Schönheit immer komplex ist und erst in der Gebrochenheit erkennbar wird.

