Austra
„Chin Up Buttercup“
Domino (VÖ: 14.11.)
Opernhafte Klarheit trifft auf Synthie-Pop-Flächen.
Die Kanadierin Katie Stelmanis hat einiges aufzuarbeiten. Das derbe Scheitern einer lesbischen Beziehung verarbeitet sie in „Math Equation“ auf harscheste Weise: „You said I needed my own friends/ So I found them/ Then you fucked them.“ Attacke in Dancefloor-Tracks, Club-Ekstase und Kontrollverlust. Opernhafte Klarheit trifft auf brüchige Ehrlichkeit und Synthie-Pop-Flächen.
„Fallen Cloud“ bringt euphorische Eurodance-Sounds ins Spiel. Als läge „Ray Of Light“ auf der Therapiematte. Weniger Panzer, mehr Mensch – verletzlich und widersprüchlich. Keine Katharsis. Ein Neuanfang mit marschierenden Beats.
