Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Simply Red: Mick Hucknall im Interview – „Wir stehen für kulturelle Aneignung? Lächerlich!“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Die Kanadierin Katie Stelmanis hat einiges aufzuarbeiten. Das derbe Scheitern einer lesbischen Beziehung verarbeitet sie in „Math Equation“ auf harscheste Weise: „You said I needed my own friends/ So I found them/ Then you fucked them.“ Attacke in Dancefloor-Tracks, Club-Ekstase und Kontrollverlust. Opernhafte Klarheit trifft auf brüchige Ehrlichkeit und Synthie-Pop-Flächen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Fallen Cloud“ bringt euphorische Eurodance-Sounds ins Spiel. Als läge „Ray Of Light“ auf der Therapiematte. Weniger Panzer, mehr Mensch – verletzlich und widersprüchlich. Keine Katharsis. Ein Neuanfang mit marschierenden Beats.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 12/2025.