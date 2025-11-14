Austra

Opernhafte Klarheit trifft auf Synthie-Pop-Flächen.

Die Kanadierin Katie Stelmanis hat einiges aufzuarbeiten. Das derbe Scheitern einer lesbischen Beziehung verarbeitet sie in „Math Equation“ auf harscheste Weise: „You said I needed my own friends/ So I found them/ Then you fucked them.“ Attacke in Dancefloor-Tracks, Club-Ekstase und Kontrollverlust. Opernhafte Klarheit trifft auf brüchige Ehrlichkeit und Synthie-Pop-Flächen.

„Fallen Cloud“ bringt euphorische Eurodance-Sounds ins Spiel. Als läge „Ray Of Light“ auf der Therapiematte. Weniger Panzer, mehr Mensch – verletzlich und widersprüchlich. Keine Katharsis. Ein Neuanfang mit marschierenden Beats.

