Bike Routes

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Bloß raus hier: Die Protagonisten auf dem dritten Album von David Osterhout zieht es aus der Enge ihrer Kleinstadt hinaus in die weite Welt. Es ist wohl auch die Geschichte des Künstlers selbst, der von New Jersey aus seit drei Alben an einer Karriere arbeitet.

Seine Musik ist bis zum Bersten voll mit großer Leidenschaft und rückhaltloser Underdog-Romantik. Osterhout verbindet Heartland-Rock mit einem Post-Punk wie von Maxïmo Park, mischt aber auch elektronische Elemente hinein.

Das Album funktioniert, weil Osterhout ein gutes Gespür für konzise Kompositionen und fließende Melodien hat. Bei einem Lied spielt Jake Clemons Saxofon.