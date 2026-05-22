Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Mit dem Vertriebswechsel zum Major und angekündigtem neuem Album plus Tournee wird auch der Katalog von Blumfeld auf LP neu aufgelegt. Anders als die „Complete Album Series“ von 2020 enthält das Set zusätzlich zwei Konzerte aus Wien und Berlin von 2006, die zuvor nur auf CD bzw. DVD erhältlich waren – großartige Neu-Arrangements von „Wellen der Liebe“ und „Armer Irrer“ inklusive. Blumfeld sind jetzt ein von Sony gewürdigter Legacy Act.

Übergang in ein Leben jenseits des permanenten Träumens

Vor allem aber lässt sich anhand der sechs Studiowerke auch eine deutsche Geschichte der Nachwendezeit erzählen. In „Ich-Maschine“ (1992) führt Jochen Distelmeyer unterschiedliche Ebenen zusammen: bundesdeutsche Vergangenheit und Poptradition, Vorstellungen von Geschlecht und Familie, die in schrägen Fragen gipfeln: „Wie möchtest du dein Ei: auf oder unterm Tisch?“ Eher verspielt als sinnhaft streift er Patti Smith mit „Female. Feel male“. Dazu Verweise auf Baseballschlägerjahre in „Zeittotschläger“: „Und ’33 war Adolf Hitler Gottes Sohn/ Falsche Richtung!/ Falsche Richtung!“. Über allem lag ein Hang zum Literarischen, bis hinein in die Songtitel, die Distelmeyer mit Semikolon versah.

„L’Etat Et Moi“ (1994) wird häufig als Reaktion auf die Wiedervereinigung gedeutet, verdichtet in „Eine eigene Geschichte“. Dort nennt er sich „Einheitsarchitekt“ und bietet gleich die ironische Alternative „Blödman“ an, während „Ab nach Berlin/ Da, wo die Leute aus Heimweh hinziehn“ zur vielleicht prägnantesten Ortsbeschreibung jener Jahre wird. Die Zeile „Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg“ aus „Verstärker“ gehört zu den zentralen Sätzen dieses Albums und weist bereits auf „Old Nobody“ (1999) voraus – das beste Werk der Band. Es öffnet sich den großen Gefühlen und Melodien des Pop, was nicht selten als Vereinfachung missverstanden und als Schlager gebrandmarkt wurde. Zuvor dominierten verschachtelte Bedeutungsräume und spiegelnde Selbstbefragungen, nun suchte Distelmeyer direkter den Kontakt: „Kommst du mit in den Alltag?“. Es ist der Übergang in ein Leben jenseits des permanenten Träumens.

Einsicht in die Gleichgültigkeit der Natur

Als „Testament der Angst“ im Mai 2001 erschien, wirkten Zeilen wie „Ich hab Angst vor Deutschland/ Ich hab Angst vor Europa/ Den USA und der Nato“ zunächst abstrakt. Die Ereignisse des 11. September rückten sie in ein anderes Licht, und Blumfeld wurden wieder als politische Band wahrgenommen. Nicht ihre beste, aber wichtigste Platte. Stücke wie „Anders als glücklich“, „Eintragung ins Nichts“ oder „Die Diktatur der Angepassten“ tragen eine monumentale Schwere, als wären sie in Stein gemeißelt: „Ich gehe mit dem Licht/ Immer dem Anschein nach/ Und dem Ende entgegen.“ Veränderung, wie sie noch in „So lebe ich“ behauptet wurde, scheint hier unvorstellbar. „Graue Wolken“ wirkt weniger wie Trost als wie ein leiser Abschiedsgruß.

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Mit „Jenseits von Jedem“ (2003) hat Distelmeyer sich selbst das Chaos verordnet. Er reimt „Anarchie“ auf „Therapie“, während „Sonntag“ mit seinen Bläsern an Westernhagen erinnert, aber mit dem spektakulär gereimten „Und schwinge mein Zepter/ Geh aufs Ganze und steh wie der letzte Depp da“ eine bemerkenswerte Selbstrelativierung vorstellt. Dieses Werk, als auch „Verbotene Früchte“ (2006) erzählen vom viel beschworenen „Rückzug ins Private“ und zugleich von der Einsicht in die Gleichgültigkeit der Natur.

In Songs wie „Atem und Fleisch“ oder „Die Welt ist schön“ stellt sich eine ruhige, beinahe tröstliche Stimmung ein, verbunden mit der Vorstellung einer ordnenden Kraft, die dem politisch denkenden Individuum zumindest zeitweise Last abnehmen könnte.