Vor einem Jahr hat Jon Bon Jovi trotz seiner Stimmbandprobleme die Freude an großen Hymnen wiedergefunden, doch die Resonanz auf das solide Album „Forever“ war ihm zu mau. Bon Jovi haben mehr verdient, nach vier Jahrzehnten im Dienste des Stadionrock! Schaut mal, sagt die „Legendary Edition“, wer uns alles schätzt!

Die Gästeliste wertet die Stücke wirklich auf – vor allem die ohnehin guten: Robbie Williams singt „We Made It Look Easy“ mit, Jason Isbell „Waves“, Lainey Wilson „I Wrote You A Song“, Bruce Springsteen „Hollow Man“. Und das neue „Red, White And Jersey“ ist kein Patriotismus-Kracher, sondern ein Liebeslied.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 11/2025.